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Попробовала «Деликатесный» винегрет! Обычный больше не готовлю

В этом салате есть два продукта, которые не используются в классическом варианте винегрета. И эти ингредиенты делают этот салат еще вкуснее и оригинальнее. Попробуйте для разнообразия своего меню его приготовить.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свекла, яблоко, морковь, картофель по 1 шт;
  • вода, 50 мл;
  • лук, половина;
  • оливки, 300 г;
  • сок лимона;
  • соль, масло растительное.

Процесс приготовления

Отвариваем овощи. Можно свеклу и запечь в духовке, так вкус салата будет более насыщенным и ярким.

Остужаем овощи и режем их кубиками.

Режем лук. Можно брать любой, красный или обычный.

Яблоко лучше взять кисло-сладкое, зеленое. Его мы также режем кубиком и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

Попробовала «Деликатесный» винегрет! Обычный больше не готовлю

Оливки режем колечками.

Попробовала «Деликатесный» винегрет! Обычный больше не готовлю

Смешиваем все ингредиенты в салатнике, поливаем нерафинированным растительным маслом и подаем к столу.

Попробовала «Деликатесный» винегрет! Обычный больше не готовлю

Оливки и яблоко меняют вкус салата и он становится более тонким, прекрасно сочетается с основными блюдами и закусками.

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