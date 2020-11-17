Попробовала «Деликатесный» винегрет! Обычный больше не готовлю

В этом салате есть два продукта, которые не используются в классическом варианте винегрета. И эти ингредиенты делают этот салат еще вкуснее и оригинальнее. Попробуйте для разнообразия своего меню его приготовить.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, яблоко, морковь, картофель по 1 шт;
- вода, 50 мл;
- лук, половина;
- оливки, 300 г;
- сок лимона;
- соль, масло растительное.
Процесс приготовления
Отвариваем овощи. Можно свеклу и запечь в духовке, так вкус салата будет более насыщенным и ярким.
Остужаем овощи и режем их кубиками.
Режем лук. Можно брать любой, красный или обычный.
Яблоко лучше взять кисло-сладкое, зеленое. Его мы также режем кубиком и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
Оливки режем колечками.
Смешиваем все ингредиенты в салатнике, поливаем нерафинированным растительным маслом и подаем к столу.
Оливки и яблоко меняют вкус салата и он становится более тонким, прекрасно сочетается с основными блюдами и закусками.
Свежие комментарии