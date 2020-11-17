Попробовала «Деликатесный» винегрет! Обычный больше не готовлю

В этом салате есть два продукта, которые не используются в классическом варианте винегрета. И эти ингредиенты делают этот салат еще вкуснее и оригинальнее. Попробуйте для разнообразия своего меню его приготовить.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, яблоко, морковь, картофель по 1 шт;

вода, 50 мл;

лук, половина;

оливки, 300 г;

сок лимона;

соль, масло растительное.

Процесс приготовления

Отвариваем овощи. Можно свеклу и запечь в духовке, так вкус салата будет более насыщенным и ярким.

Остужаем овощи и режем их кубиками.

Режем лук. Можно брать любой, красный или обычный.

Яблоко лучше взять кисло-сладкое, зеленое. Его мы также режем кубиком и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

Оливки режем колечками.

Смешиваем все ингредиенты в салатнике, поливаем нерафинированным растительным маслом и подаем к столу.