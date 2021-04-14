Творожные лепёшки. Вкуснятина из творога на завтрак вместо сырников: готовить проще и быстрее

Творожные лепёшки могут заменить сырники на завтрак. Советуем попробовать этот рецепт, все получается намного быстрее, а вкус — просто объедение.
Творожные лепёшки: ингредиенты
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Творог — около 300 г. (триста грамм)
- Мука — около 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Сода — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Теплый кефир — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Соль, зелень
Способ приготовления:
- Заранее выньте творог и кефир из холодильника — они должны быть комнатной температуры.
- Кефир смешайте с яйцами, перцем и солью.
- Мелко нарубите зелень и добавьте в кефир.
- Добавьте творог и перемешайте.
Совет: берите зелень любую по вкусу — зелёный лук, укроп или петрушку.
- Просейте муку, смешайте с содой, добавьте в массу и вымесите тесто.
- Растительным маслом смажьте сковороду и выложите тесто на дно сковороды.
- Лепешки обжарьте на небольшом огне под крышкой. Вторую сторону переверните о обжарьте до румяности.
- Складывая стопочкой перемажьте сливочным маслом (по вкусу).
Творожные лепёшки получаются очень ароматными и вкусными.
Готовьте на здоровье!
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