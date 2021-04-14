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Творожные лепёшки. Вкуснятина из творога на завтрак вместо сырников: готовить проще и быстрее

Творожные лепёшки могут заменить сырники на завтрак. Советуем попробовать этот рецепт, все получается намного быстрее, а вкус — просто объедение.

Творожные лепёшки: ингредиенты

Творожные лепёшки

  1. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  2. Творог — около 300 г. (триста грамм)
  3. Мука — около 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  4. Сода — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  5. Теплый кефир — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  6. Соль, зелень

Способ приготовления:

  • Заранее выньте творог и кефир из холодильника — они должны быть комнатной температуры.
  • Кефир смешайте с яйцами, перцем и солью.
  • Мелко нарубите зелень и добавьте в кефир.
  • Добавьте творог и перемешайте.

  Совет: берите зелень любую по вкусу — зелёный лук, укроп или петрушку.

  • Просейте муку, смешайте с содой, добавьте  в массу  и вымесите тесто.
  • Растительным маслом смажьте сковороду и выложите тесто на дно сковороды.
  • Лепешки обжарьте на небольшом огне под крышкой. Вторую сторону переверните о обжарьте до румяности.
  • Складывая стопочкой перемажьте сливочным маслом (по вкусу).

Творожные лепёшки получаются очень ароматными и вкусными.

Творожные лепёшки. Вкуснятина из творога на завтрак вместо сырников: готовить проще и быстрее 2

Готовьте на здоровье!

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