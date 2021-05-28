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Закусочные огурцы. Таких огурчиков вам точно не найти в магазине

Закусочные огурцы получаются безумно вкусными. Такие огурчики подойдут к любому блюду и порадуют любителей  соленья своим вкусом.

Закусочные огурцы: ингредиенты

Закусочные огурцы.

На один килограмм свежих огурцов:

  1. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  2. Острый красный перец — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
  3. Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Соевый соус — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  5. Масло растительное — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  6. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  7. Кунжут — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Огурцы порежьте довольно крупными брусочками.
  • Нарезанные огурцы выложите в дуршлаг и хорошенько пролейте кипятком.
  • Когда вода с огурцов окончательно стечёт, поместите их в миску, посолите, оставьте примерно на 20 минут. образовавшуюся жидкость слейте.
  • К огурцам выложите соевый соус, перец, чеснок и уксус.
  • В разогретом масле обжарьте кунжут и кунжутное масло добавьте к огурцам.
  • Отправьте салат настояться в холодильнике примерно на 30 минут, можете хранить несколько дней.

Закусочные огурцы разлетятся со стола за считанные секунды.

Закусочные огурцы. Таких огурчиков вам точно не найти в магазине 2

Приятного Вам аппетита!

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