Закусочные огурцы. Таких огурчиков вам точно не найти в магазине

Закусочные огурцы получаются безумно вкусными. Такие огурчики подойдут к любому блюду и порадуют любителей соленья своим вкусом.
Закусочные огурцы: ингредиенты
На один килограмм свежих огурцов:
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Острый красный перец — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
- Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соевый соус — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Масло растительное — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Кунжут — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Огурцы порежьте довольно крупными брусочками.
- Нарезанные огурцы выложите в дуршлаг и хорошенько пролейте кипятком.
- Когда вода с огурцов окончательно стечёт, поместите их в миску, посолите, оставьте примерно на 20 минут. образовавшуюся жидкость слейте.
- К огурцам выложите соевый соус, перец, чеснок и уксус.
- В разогретом масле обжарьте кунжут и кунжутное масло добавьте к огурцам.
- Отправьте салат настояться в холодильнике примерно на 30 минут, можете хранить несколько дней.
Закусочные огурцы разлетятся со стола за считанные секунды.
Приятного Вам аппетита!
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