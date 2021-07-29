Быстрый завтрак из кабачков. Вкуснейшие блинчики из кабачка с начинкой

Блинчики будут мягкими и нежными, не резиновыми, полезными. В качестве начинки я взяла творог, но вы можете использовать самые разные продукты. Очень аппетитно будет с фаршем, овощным ассорти, грибами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кабачки, 1 шт;

-соль, сахар;

-молоко, 200 мл;

-яйцо, 1 шт;

-укроп и петрушка;

-мука, 5 ст.л;

-масло растительное, 2 ст.л;

-творог, 200 г;

-сыр, 100 г;

-сметана, 1 ст.л;

-чеснок, 1 зубчик, соль и перец.

Процесс приготовления

Кабачок трем на средней терке и смешиваем с яйцом, солью и щепоткой сахар, маслом растительным, сметаной и мукой.

Совет: муки добавляйте ровно столько, чтобы тесто получилось как для обычных блинов.

Смазываем сковороду растительным маслом и выпекаем тонкие блинчики с двух сторон.

Для начинки смешиваем тертый сыр и творог, добавляем рубленую зелень, солим и перчим по вкусу. Можно еще добавить ароматные травы.

Начинку вымешиваем до однородности.

Выкладываем по ложке начинки на каждый блинчик, сворачиваем конвертом или трубочкой, как вам больше нравится.

Подаем со сметаной или разными соусами. Вкусно получается, если сбрызнуть растопленным сливочным маслом и тушить пару минут в сковороде или в микроволновке.