Готовлю уже так много лет. Мясо, которое тает во рту

Рецепты мясных блюд, приготовленных с пивом, всегда получаются очень сочными и мягкими, с ярким, пикантным вкусом и ароматом. Этот рецепт я часто делаю, как просто побаловать свою семью, так и на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, 1 кг;
- пиво светлое, 500 мл;
- соус соевый, 50 мл;
- чеснок сухой, травы итальянские, смесь перцев и сахар по половине ч.л;
- соль и паприка по вкусу.
Процесс приготовления
Мясо выбирайте более жирное.
Куски свинины выкладываем на сухую сковороду и обжариваем со всех сторон до румяности.
Вливаем в сковороду пиво, соевый соус.
Всыпаем соль и сахар и все перечисленные специи и травы.
Обжариваем на одной стороне мясо, потом переворачиваем, накрываем крышкой.
Огонь уменьшаем и тушим до того момента, пока уровень жидкости не станет вдвое меньше.
Мясо вынимаем, режем ломтиками, красиво выкладываем на блюдо и поливаем соусом.
Можно выложить мясо, остудить и порезать, подаем просто нарезкой, как холодную закуску.
Свежие комментарии