Скатерть-Самобранка

5 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Готовлю уже так много лет. Мясо, которое тает во рту

Рецепты мясных блюд, приготовленных с пивом, всегда получаются очень сочными и мягкими, с ярким, пикантным вкусом и ароматом. Этот рецепт я часто делаю, как просто побаловать свою семью, так и на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свинина, 1 кг;
  • пиво светлое, 500 мл;
  • соус соевый, 50 мл;
  • чеснок сухой, травы итальянские, смесь перцев и сахар по половине ч.л;
  • соль и паприка по вкусу.

Процесс приготовления

Мясо выбирайте более жирное.

Куски свинины выкладываем на сухую сковороду и обжариваем со всех сторон до румяности.

Вливаем в сковороду пиво, соевый соус.

Всыпаем соль и сахар и все перечисленные специи и травы.

Обжариваем на одной стороне мясо, потом переворачиваем, накрываем крышкой.

Огонь уменьшаем и тушим до того момента, пока уровень жидкости не станет вдвое меньше.

Мясо вынимаем, режем ломтиками, красиво выкладываем на блюдо и поливаем соусом.

Можно выложить мясо, остудить и порезать, подаем просто нарезкой, как холодную закуску.

Готовлю уже так много лет. Мясо, которое тает во рту

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх