Готовлю уже так много лет. Мясо, которое тает во рту

Рецепты мясных блюд, приготовленных с пивом, всегда получаются очень сочными и мягкими, с ярким, пикантным вкусом и ароматом. Этот рецепт я часто делаю, как просто побаловать свою семью, так и на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 1 кг;

пиво светлое, 500 мл;

соус соевый, 50 мл;

чеснок сухой, травы итальянские, смесь перцев и сахар по половине ч.л;

соль и паприка по вкусу.

Процесс приготовления

Мясо выбирайте более жирное.

Куски свинины выкладываем на сухую сковороду и обжариваем со всех сторон до румяности.

Вливаем в сковороду пиво, соевый соус.

Всыпаем соль и сахар и все перечисленные специи и травы.

Обжариваем на одной стороне мясо, потом переворачиваем, накрываем крышкой.

Огонь уменьшаем и тушим до того момента, пока уровень жидкости не станет вдвое меньше.

Мясо вынимаем, режем ломтиками, красиво выкладываем на блюдо и поливаем соусом.

Можно выложить мясо, остудить и порезать, подаем просто нарезкой, как холодную закуску.