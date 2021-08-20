Цыганские кабачки на мангале. Гости будут за них сражаться

Цыганские кабачки на мангале получаются невероятно вкусными и ароматными.
Цыганские кабачки на мангале: ингредиенты
- Кабачки — 1 кг. (один килограмм)
- Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сыр — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Паприка — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Сушёный чеснок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Итальянские травы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Свежая зелень — один пучок
Рецепт приготовления:
- Кабачки промойте, обсушите и нарежьте кружочками и выложите в глубокую миску.
- Затем в миску добавьте соль, чёрный молотый перец, майонез и сушёный чеснок. Тщательно перемешайте, накройте плёнкой и оставьте кабачки мариноваться, пока разогреется мангал.
- Сыр натрите соломкой и смешайте с итальянскими травами.
- Кабачки выложите на решётку и поставьте запекаться на мангал. Овощи жарьте примерно 3-4 минуты с одной стороны, после чего кружочки аккуратно переверните.
- Как только перевернёте кабачки, выложите на них сыр и ждите, пока вторая сторона не дойдёт до готовности.
- После того, как сыр расплавится, а кабачки полностью зарумянятся, снимите их с огня и выложите на блюдо.
Цыганские кабачки на мангале — просто и вкусно.
Готовьте на здоровье!
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