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Цыганские кабачки на мангале. Гости будут за них сражаться

Цыганские кабачки на мангале получаются невероятно вкусными и ароматными.

Цыганские кабачки на мангале: ингредиенты

Цыганские кабачки на мангале

  1. Кабачки — 1 кг. (один килограмм)
  2. Майонез — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Сыр — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Паприка — 3 ч. л (три чайные ложки)
  5. Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Сушёный чеснок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  8. Итальянские травы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  10. Свежая зелень — один пучок

Рецепт приготовления:

Цыганские кабачки на мангале. Гости будут за них сражаться 5

  • Кабачки промойте, обсушите и нарежьте кружочками и выложите в глубокую миску.
  • Затем в миску добавьте соль, чёрный молотый перец, майонез и сушёный чеснок. Тщательно перемешайте, накройте плёнкой и оставьте кабачки мариноваться, пока разогреется мангал.
  • Сыр натрите соломкой и смешайте с итальянскими травами.
  • Кабачки выложите на решётку и поставьте запекаться на мангал. Овощи жарьте примерно 3-4 минуты с одной стороны, после чего кружочки аккуратно переверните.
  • Как только перевернёте кабачки, выложите на них сыр и ждите, пока вторая сторона не дойдёт до готовности.
  • После того, как сыр расплавится, а кабачки полностью зарумянятся, снимите их с огня и выложите на блюдо.

Цыганские кабачки на мангале — просто и вкусно.

Цыганские кабачки на мангале. Гости будут за них сражаться 6

Готовьте на здоровье!

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