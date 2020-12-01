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Заливное из судака с желатином: рыба ценной породы с клюквой, лимоном и зеленью

Заливное из судака с желатином – празднично, красиво и главное – вкусно! Приготовить быстро и легко. Отличный вариант для приближающегося праздника – Нового года!

Заливное из судака с желатином: ингредиенты

Заливное из судака с желатином

  1. 1 (один) кг – судака
  2. 1 (одна) шт – моркови
  3. 1 (одна) шт – лаврового листа
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. 2 (две) ст. ложки – желатина
  6. 2 (две) шт – душистого перца
  7. 1 (один) л – воды
  8. 20 (двадцать) гр – лимона
  9. 20 (двадцать) гр – клюквы
  10. Соль по вкусу
  11. Укроп по вкусу

Заливное из судака с желатином: рецепт

Заливное из судака с желатином

  • Морковь и лук очистить. Варить на среднем огне с добавлением лаврушки
  • Желатин залить холодной водой для набухания
  • Подготовленное филе судака нарежьте на порционные кусочки примерно пять см в длину
  • Положить в кипящую кастрюлю. Добавить душистый перец, соль. Пену убирайте как появится
  • Варите рыбу тридцать минут
  • Потом вытащите судака, остудите и нарежьте на маленькие кусочки. Морковь нарежьте круглишками. Лимон нарежьте дольками. Клюкву достаньте и разморозьте. Укроп вымойте под проточной водой
  • Бульон тщательно процедите
  • Набухший желатин переложите в сотейник и доведите его до жидкого состояния на огне
  • Желатин перелейте в бульон и перемешайте. Немного остудите
  • В форму для заливного разложите рыбу, морковь, клюкву, лимон и укроп.
    Заполните бульоном. Отправьте в холодильник минимум на три часа до застывания

Заливное из судака с желатином готово: Видео

А еще красивее будет, если вы сделаете блюдо в креманках. Порционно. Такая подача этого блюда будет смотреться очень эффектно! На здоровье!

Заливное из судака с желатином

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