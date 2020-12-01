Заливное из судака с желатином: рыба ценной породы с клюквой, лимоном и зеленью

Заливное из судака с желатином – празднично, красиво и главное – вкусно! Приготовить быстро и легко. Отличный вариант для приближающегося праздника – Нового года!
Заливное из судака с желатином: ингредиенты
- 1 (один) кг – судака
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – лаврового листа
- 1 (одна) шт – лука
- 2 (две) ст. ложки – желатина
- 2 (две) шт – душистого перца
- 1 (один) л – воды
- 20 (двадцать) гр – лимона
- 20 (двадцать) гр – клюквы
- Соль по вкусу
- Укроп по вкусу
Заливное из судака с желатином: рецепт
- Морковь и лук очистить. Варить на среднем огне с добавлением лаврушки
- Желатин залить холодной водой для набухания
- Подготовленное филе судака нарежьте на порционные кусочки примерно пять см в длину
- Положить в кипящую кастрюлю. Добавить душистый перец, соль. Пену убирайте как появится
- Варите рыбу тридцать минут
- Потом вытащите судака, остудите и нарежьте на маленькие кусочки. Морковь нарежьте круглишками. Лимон нарежьте дольками. Клюкву достаньте и разморозьте. Укроп вымойте под проточной водой
- Бульон тщательно процедите
- Набухший желатин переложите в сотейник и доведите его до жидкого состояния на огне
- Желатин перелейте в бульон и перемешайте. Немного остудите
- В форму для заливного разложите рыбу, морковь, клюкву, лимон и укроп. Заполните бульоном. Отправьте в холодильник минимум на три часа до застывания
Заливное из судака с желатином готово: Видео
А еще красивее будет, если вы сделаете блюдо в креманках. Порционно. Такая подача этого блюда будет смотреться очень эффектно! На здоровье!
Свежие комментарии