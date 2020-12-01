Заливное из судака с желатином: рыба ценной породы с клюквой, лимоном и зеленью

Заливное из судака с желатином – празднично, красиво и главное – вкусно! Приготовить быстро и легко. Отличный вариант для приближающегося праздника – Нового года!

Заливное из судака с желатином: ингредиенты

1 (один) кг – судака 1 (одна) шт – моркови 1 (одна) шт – лаврового листа 1 (одна) шт – лука 2 (две) ст. ложки – желатина 2 (две) шт – душистого перца 1 (один) л – воды 20 (двадцать) гр – лимона 20 (двадцать) гр – клюквы Соль по вкусу Укроп по вкусу

Заливное из судака с желатином: рецепт

Морковь и лук очистить. Варить на среднем огне с добавлением лаврушки

Желатин залить холодной водой для набухания

Подготовленное филе судака нарежьте на порционные кусочки примерно пять см в длину

Положить в кипящую кастрюлю. Добавить душистый перец, соль. Пену убирайте как появится

Варите рыбу тридцать минут

Потом вытащите судака, остудите и нарежьте на маленькие кусочки. Морковь нарежьте круглишками. Лимон нарежьте дольками. Клюкву достаньте и разморозьте. Укроп вымойте под проточной водой

Бульон тщательно процедите

Набухший желатин переложите в сотейник и доведите его до жидкого состояния на огне

Желатин перелейте в бульон и перемешайте. Немного остудите

В форму для заливного разложите рыбу, морковь, клюкву, лимон и укроп. Заполните бульоном. Отправьте в холодильник минимум на три часа до застывания

Заливное из судака с желатином готово: Видео

А еще красивее будет, если вы сделаете блюдо в креманках. Порционно. Такая подача этого блюда будет смотреться очень эффектно! На здоровье!