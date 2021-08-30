Лучшее, что я когда-либо ел. Простой рецепт из говяжьего фарша, готовим дома

Сытное блюдо из фарша, риса и пекинской капусты. Готовится все просто и легко, получается сытный ужин или обед.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рис, 0.5 стакана;

вода, 1 стакан;

соль и перец;

пекинская капуста, половина;

кипяток, 2 стакана;

фарш, 500 г;

лук и чеснок по 1 шт;

яйцо, 1 шт;

соль, перец специи;

сухари панировочные, 3 ст.л;

лук, морковь по 1 шт;

чеснок;

сметана, 200 г;

вода, 500 г;

зелень.

Процесс приготовления

Отвариваем рис и остужаем.

Часть пекинской капусты шинкуем и заливаем кипятком на 10 минут, сливаем и отжимаем.

Лук мелко режем и смешиваем с фаршем, добавляем измельченный чеснок, соль, перец, специи.

В фарш добавляем капусту, рис, яйца, специи, зелень, вымешиваем.

Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.

Выкладываем котлеты в форму, смазанную растительным маслом.

Запекаем 20 минут при 190 градусах.

Морковь и лук измельчаем, тушим на растительном масле 5 минут, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.

Сметану смешиваем с водой, выливаем в овощи, перемешиваем, солим и перчим, добавляем специи по вкусу.

Соусом заливаем котлеты и запекаем в духовке 30 минут.

При подаче посыпаю зеленью, сочетаю с картофельным пюре, разными салатами. Котлеты получаются сочными и мягкими, очень вкусными, а соус придает им сливочный вкус.