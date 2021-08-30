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Лучшее, что я когда-либо ел. Простой рецепт из говяжьего фарша, готовим дома

Сытное блюдо из фарша, риса и пекинской капусты. Готовится все просто и легко, получается сытный ужин или обед. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • рис, 0.5 стакана; 
  • вода, 1 стакан; 
  • соль и перец; 
  • пекинская капуста, половина; 
  • кипяток, 2 стакана; 
  • фарш, 500 г; 
  • лук и чеснок по 1 шт; 
  • яйцо, 1 шт; 
  • соль, перец специи; 
  • сухари панировочные, 3 ст.л; 
  • лук, морковь по 1 шт; 
  • чеснок; 
  • сметана, 200 г; 
  • вода, 500 г; 
  • зелень. 

Процесс приготовления 

Отвариваем рис и остужаем. 

Часть пекинской капусты шинкуем и заливаем кипятком на 10 минут, сливаем и отжимаем. 

Лук мелко режем и смешиваем с фаршем, добавляем измельченный чеснок, соль, перец, специи. 

В фарш добавляем капусту, рис, яйца, специи, зелень, вымешиваем. 

Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. 

Выкладываем котлеты в форму, смазанную растительным маслом. 

Запекаем 20 минут при 190 градусах. 

Морковь и лук измельчаем, тушим на растительном масле 5 минут, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем. 

Сметану смешиваем с водой, выливаем в овощи, перемешиваем, солим и перчим, добавляем специи по вкусу. 

Соусом заливаем котлеты и запекаем в духовке 30 минут. 

Лучшее, что я когда-либо ел. Простой рецепт из говяжьего фарша, готовим дома

При подаче посыпаю зеленью, сочетаю с картофельным пюре, разными салатами.

Котлеты получаются сочными и мягкими, очень вкусными, а соус придает им сливочный вкус. 

Лучшее, что я когда-либо ел. Простой рецепт из говяжьего фарша, готовим дома

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