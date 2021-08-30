Лучшее, что я когда-либо ел. Простой рецепт из говяжьего фарша, готовим дома

Сытное блюдо из фарша, риса и пекинской капусты. Готовится все просто и легко, получается сытный ужин или обед.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рис, 0.5 стакана;
- вода, 1 стакан;
- соль и перец;
- пекинская капуста, половина;
- кипяток, 2 стакана;
- фарш, 500 г;
- лук и чеснок по 1 шт;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец специи;
- сухари панировочные, 3 ст.л;
- лук, морковь по 1 шт;
- чеснок;
- сметана, 200 г;
- вода, 500 г;
- зелень.
Процесс приготовления
Отвариваем рис и остужаем.
Часть пекинской капусты шинкуем и заливаем кипятком на 10 минут, сливаем и отжимаем.
Лук мелко режем и смешиваем с фаршем, добавляем измельченный чеснок, соль, перец, специи.
В фарш добавляем капусту, рис, яйца, специи, зелень, вымешиваем.
Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.
Выкладываем котлеты в форму, смазанную растительным маслом.
Запекаем 20 минут при 190 градусах.
Морковь и лук измельчаем, тушим на растительном масле 5 минут, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.
Сметану смешиваем с водой, выливаем в овощи, перемешиваем, солим и перчим, добавляем специи по вкусу.
Соусом заливаем котлеты и запекаем в духовке 30 минут.
При подаче посыпаю зеленью, сочетаю с картофельным пюре, разными салатами. Котлеты получаются сочными и мягкими, очень вкусными, а соус придает им сливочный вкус.
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