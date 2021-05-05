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Конфеты в гостях больше не ем и Вам не советую. И вот почему

се мы ходим в гости и в гостях принято пить чай с конфетами. Гости обычно приносят что-то с собой сладкое к чаю: я обычно покупаю небольшой тортик от нашей местой пекарни.

И вот мы с моим сыном Николаем пришли в гости к знакомой. У знакомой тоже сын, Андрей, младше моего на год, ему два года.

Дома кушаем конфетку. Дома безопаснее.
Дома кушаем конфетку. Дома безопаснее.

Располагаемся мы на кухне, хозяйка хлопочет: ставит греться чайник, достает красивые чашки, в конфетницу насыпает конфетки и печенья.

Дети по тихоньку активизируются, увидав шоколадные конфеты на столе. Андрюша без лишнего стеснения берет одну конфету, откусывает ее, бросая на столе и убегает. Прибежав хватает вторую конфету, кусает и убегает опять.

Мы тем временем начинаем чаёвничать и болтать: разговор касается, конечно же, детей. Мы делимся каким-то опытом, рассказываем интересные истории. Мой сын сидит у меня на руках и ест печенье.

Андрей продолжает забегы с похищением конфет и их надкусыванием. Через полчаса отгрызенных и измусоленных конфет было уже штук 6-7, они не очень аппетитно лежали на краю стола.

Его мама решила их убрать , чтобы не портить аппетит (так подумала я) и стала аккуратно складывать их в фантики.

В моей голове стала проскальзывать мысль о том:

Блин, а зачем она их в фантики то заворачивает?

Все равно же выкидывать…

А вот и нет, ребята. Завернув все конфеты аккуратно в фантики, хозяйка легким движением руки положила их обратно в конфетницу, в общую конфетницу, из которой мы в данный момент наслаждались конфетами.

Мой аппетит и любовь к сладкому были повержены этим действием. Наступило резкое и безповоротное чувство брезгливости и не желания не то, чтобы есть эти конфеты,но и прикасаться к ним.

Из-за чувства такта я не спросила у нее зачем она так делает, но понимаю, что ответ был бы такого плана:

Не выкидывать же.

Экономия должна быть экономной, но не настолько.

Если тебе хочется собрать эти измусоленные и надкусанные конфеты, то собери, но сложи их отдельно и съешь потом сама, ну или мужу предложи.

После такого, я не ем конфеты в гостях, если они не принесены лично мной и Вам не советую.

Вот такая не приятная история приключилась со мной однажды в гостях.

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