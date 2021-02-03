Творожные брусочки: нежная вкуснятина из творога за 15 минут

Творожные брусочки. Пятнадцать минут и вкуснятина на вашем столе. Они получаются невероятно нежными, воздушными, мягкими и будут таять во рту!
Творожные брусочки: ингредиенты
- 1 (одна) шт –яйца
- 350 (триста пятьдесят) гр – творога
- 2 (две) ст. ложки – сахара
- 1 (одна) ст. ложка – сметаны
- 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя
- 1/3 ч. ложки – соли
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
Рецепт творожных брусочков:
- В посуду положите творог. Разбейте яйцо, добавьте сахар, соль и сметану
- Перемешайте все ингредиенты тщательно. Постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель
- Замесите тесто и скатайте его в тонкий жгут. Нарежьте на полоски
- И жарьте наши брусочки со всех сторон на растительном масле, на среднем огне. До золотистого цвета
Отведайте нежнейшие творожные брусочки!
Такие брусочки отлично идут с вареньем, джемом, сметаной. Либо какой – то фруктовый соус. На здоровье!
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