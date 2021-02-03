Творожные брусочки: нежная вкуснятина из творога за 15 минут

Творожные брусочки. Пятнадцать минут и вкуснятина на вашем столе. Они получаются невероятно нежными, воздушными, мягкими и будут таять во рту!

Творожные брусочки: ингредиенты

1 (одна) шт –яйца 350 (триста пятьдесят) гр – творога 2 (две) ст. ложки – сахара 1 (одна) ст. ложка – сметаны 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя 1/3 ч. ложки – соли 250 (двести пятьдесят) гр – муки

Рецепт творожных брусочков:

В посуду положите творог. Разбейте яйцо, добавьте сахар, соль и сметану

Перемешайте все ингредиенты тщательно. Постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель

Замесите тесто и скатайте его в тонкий жгут. Нарежьте на полоски

И жарьте наши брусочки со всех сторон на растительном масле, на среднем огне. До золотистого цвета

Отведайте нежнейшие творожные брусочки!

Такие брусочки отлично идут с вареньем, джемом, сметаной. Либо какой – то фруктовый соус. На здоровье!