Салат из свёклы Генерал. Вкусно- это не то слово!

Салат из свёклы Генерал получается не только вкусным, но и полезным. Этот салат украсит любой праздничный стол и обязательно всем понравится.
Салат из свёклы Генерал: ингредиенты
- Вареная свёкла – 2 шт. (две штуки)
- Вареная морковка — 2 шт. (две штуки)
- Отварное мясо – 200 г (двести грамм)
- Майонез
- Твёрдый сыр – 100 г. (сто грамм)
- Чеснок – 2 зуб. (два зубчика)
- Яйца вареные — 4 шт. (четыре штуки)
Рецепт приготовления:
- Мелкими кусочками нарежьте мясо, к нему добавьте немного майонеза и измельчённого чеснока, всё перемешайте.
- На крупной тёрке натрите все остальные ингредиенты.
- Уложите слоями: яйца, свёклу, мясо, сыр, морковь, каждый слой смажьте тонким слоем майонеза.
- Салат украсьте зеленью и поставьте в холодильник чтобы он пропитался.
Салат из свёклы Генерал — простой и очень вкусный.
Готовьте на здоровье!
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