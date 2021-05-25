Салат из свёклы Генерал. Вкусно- это не то слово!

Салат из свёклы Генерал получается не только вкусным, но и полезным. Этот салат украсит любой праздничный стол и обязательно всем понравится.

Салат из свёклы Генерал: ингредиенты

Вареная свёкла – 2 шт. (две штуки) Вареная морковка — 2 шт. (две штуки) Отварное мясо – 200 г (двести грамм) Майонез Твёрдый сыр – 100 г. (сто грамм) Чеснок – 2 зуб. (два зубчика) Яйца вареные — 4 шт. (четыре штуки)

Рецепт приготовления:

Мелкими кусочками нарежьте мясо, к нему добавьте немного майонеза и измельчённого чеснока, всё перемешайте.

На крупной тёрке натрите все остальные ингредиенты.

Уложите слоями: яйца, свёклу, мясо, сыр, морковь, каждый слой смажьте тонким слоем майонеза.

Салат украсьте зеленью и поставьте в холодильник чтобы он пропитался.

Салат из свёклы Генерал — простой и очень вкусный.

Готовьте на здоровье!