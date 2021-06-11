Кабачково-сырный тортик с мясом. Сытная закуска из сезонных овощей для любого застолья

Кабачково-сырный тортик с мясом — прекрасная закуска к праздничному столу, которая не оставит равнодушным ни одного из гостей.
Кабачково-сырный тортик с мясом: ингредиенты
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Кабачок — 300 гр. (триста грамм)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Фарш — 200 гр. (двести грамм)
- Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лук — две головки
- Помидор — 1 шт. (одна штука)
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
Способ приготовления:
- Кабачок и сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте соль, перец и муку по вкусу.
- Испеките блины.
- Каждый блин промажьте начинкой, уложите верху кружочки помидоров и немного смажьте майонезом.
- В течение 10 минут запекайте при температуре 220 градусов.
- Приготовьте начинку: фарш обжарьте с измельчённым луком и чесноком, посолите и поперчите. Остудите и заправьте майонезом.
Кобачково-сырный тортик с мясом — вкусная и сытная закуска.
Готовьте на здоровье!
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