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Кабачково-сырный тортик с мясом. Сытная закуска из сезонных овощей для любого застолья

Кабачково-сырный тортик с мясом — прекрасная закуска к праздничному столу, которая не оставит равнодушным ни одного из гостей.

Кабачково-сырный тортик с мясом: ингредиенты

Кабачково-сырный тортик с мясом

  1. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  2. Кабачок — 300 гр. (триста грамм)
  3. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Фарш — 200 гр. (двести грамм)
  6. Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Лук — две головки
  8. Помидор — 1 шт. (одна штука)
  9. Соль, перец — по вкусу
  10. Чеснок — 2 з. (два зубчика)

Способ приготовления:

  • Кабачок и сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте соль, перец и муку по вкусу.
  • Испеките блины.
  • Каждый блин промажьте начинкой, уложите верху кружочки помидоров и немного смажьте майонезом.
  • В течение 10 минут запекайте при температуре 220 градусов.
  • Приготовьте начинку: фарш обжарьте с измельчённым луком и чесноком, посолите и поперчите. Остудите и заправьте майонезом.

Кобачково-сырный тортик с мясом — вкусная и сытная закуска.

Кабачково-сырный тортик с мясом. Сытная закуска из сезонных овощей для любого застолья 2

Готовьте на здоровье!

 

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