Блины с ветчиной и сыром: вкусные ароматные блинчики с хрустящей корочкой

Блины с ветчиной и сыром – ваши домочадцы будут в полном восторге. И будут просить вас готовить их как можно чаще!

Блины с ветчиной и сыром: ингредиенты

На блины

1 (один) ст – муки Полтора ст – молока 1 (одна) шт –яиц 1 (одна) ч. ложка – сахара 40 (сорок) гр – сливочного масла Соль по вкусу

На начинку

150 (сто пятьдесят) гр – сыра 150 (сто пятьдесят) гр – ветчины Базилик по вкусу

На подачу

2 (две) шт – помидор 80 (восемьдесят) гр – рукколы 1 (одна) ч. ложка – бальзамического уксуса 2 (две) ст. ложки – оливкового масла Соль и острый перец по вкусу

Блины с ветчиной и сыром: рецепт

Сначала сделаем тесто. Просейте муку и добавьте к ней сахар и соль. Перемешайте. Добавьте яйцо

Потихоньку вводите молоко, постоянно помешивая. Замесите тесто

Оставьте его минут на 15

Теперь начинка и подача. Ветчину нарежьте кубиком. Сыр натрите на терке. Помидоры нарежьте ломтиками. Перемешайте помидоры и рукколу. Заправьте маслом, уксусом, перцем и солью

В тесто добавьте размягченное сливочное масло и перемешайте

На хорошо разогретой сковороде жарим блины

На готовый блин выложите ветчину. Листик базилика

Сверху натертый сыр и сверните конвертиком блин наш. Обжарьте до хрустящей корочки на сковороде

Подавать их с нашим салатом

Блины с ветчиной и сыром готовы!

Отличный вариант для семейного завтрака, когда вся семья не торопится, можно спокойно сидеть и смаковать такую вкуснятину!

Дети точно будут в восторге, и взрослые конечно тоже! На здоровье.