Скатерть-Самобранка

5 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар
    мне не нравиться - горошек придаёт водянистости салату.Свекла + селедка ...
  • Мария Князева
    И картофель лучше варить раньше, чем добавили томатную пасту, так как кислота сделает варёный картофель невкусным, тв...Самый вкусный Сов...
  • Мария Князева
    Я фрикадельки предварительно обваливаю в муке. Они тогда симпатичнее на вид, не такие лохматые )Самый вкусный Сов...

Блины с ветчиной и сыром: вкусные ароматные блинчики с хрустящей корочкой

Блины с ветчиной и сыром – ваши домочадцы будут в полном восторге. И будут просить вас готовить их как можно чаще!

Блины с ветчиной и сыром: ингредиенты

Блины с ветчиной и сыром

На блины

  1. 1 (один) ст – муки
  2. Полтора ст – молока
  3. 1 (одна) шт –яиц
  4. 1 (одна) ч. ложка – сахара
  5. 40 (сорок) гр – сливочного масла
  6. Соль по вкусу

На начинку

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – сыра
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – ветчины
  3. Базилик по вкусу

На подачу

  1. 2 (две) шт – помидор
  2. 80 (восемьдесят) гр – рукколы
  3. 1 (одна) ч. ложка – бальзамического уксуса
  4. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  5. Соль и острый перец по вкусу

Блины с ветчиной и сыром: рецепт

Блины с ветчиной и сыром

  • Сначала сделаем тесто. Просейте муку и добавьте к ней сахар и соль. Перемешайте. Добавьте яйцо
  • Потихоньку вводите молоко, постоянно помешивая. Замесите тесто
  • Оставьте его минут на 15
  • Теперь начинка и подача. Ветчину нарежьте кубиком. Сыр натрите на терке. Помидоры нарежьте ломтиками. Перемешайте помидоры и рукколу. Заправьте маслом, уксусом, перцем и солью
  • В тесто добавьте размягченное сливочное масло и перемешайте
  • На хорошо разогретой сковороде жарим блины
  • На готовый блин выложите ветчину. Листик базилика
  • Сверху натертый сыр и сверните конвертиком блин наш. Обжарьте до хрустящей корочки на сковороде
  • Подавать их с нашим салатом

Блины с ветчиной и сыром готовы!

Блины с ветчиной и сыром

Отличный вариант для семейного завтрака, когда вся семья не торопится, можно спокойно сидеть и смаковать такую вкуснятину!

Дети точно будут в восторге, и взрослые конечно тоже! На здоровье.

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх