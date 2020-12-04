Блины с ветчиной и сыром: вкусные ароматные блинчики с хрустящей корочкой

Блины с ветчиной и сыром – ваши домочадцы будут в полном восторге. И будут просить вас готовить их как можно чаще!
Блины с ветчиной и сыром: ингредиенты
На блины
- 1 (один) ст – муки
- Полтора ст – молока
- 1 (одна) шт –яиц
- 1 (одна) ч. ложка – сахара
- 40 (сорок) гр – сливочного масла
- Соль по вкусу
На начинку
- 150 (сто пятьдесят) гр – сыра
- 150 (сто пятьдесят) гр – ветчины
- Базилик по вкусу
На подачу
- 2 (две) шт – помидор
- 80 (восемьдесят) гр – рукколы
- 1 (одна) ч. ложка – бальзамического уксуса
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- Соль и острый перец по вкусу
Блины с ветчиной и сыром: рецепт
- Сначала сделаем тесто. Просейте муку и добавьте к ней сахар и соль. Перемешайте. Добавьте яйцо
- Потихоньку вводите молоко, постоянно помешивая. Замесите тесто
- Оставьте его минут на 15
- Теперь начинка и подача. Ветчину нарежьте кубиком. Сыр натрите на терке. Помидоры нарежьте ломтиками. Перемешайте помидоры и рукколу. Заправьте маслом, уксусом, перцем и солью
- В тесто добавьте размягченное сливочное масло и перемешайте
- На хорошо разогретой сковороде жарим блины
- На готовый блин выложите ветчину. Листик базилика
- Сверху натертый сыр и сверните конвертиком блин наш. Обжарьте до хрустящей корочки на сковороде
- Подавать их с нашим салатом
Блины с ветчиной и сыром готовы!
Отличный вариант для семейного завтрака, когда вся семья не торопится, можно спокойно сидеть и смаковать такую вкуснятину!Дети точно будут в восторге, и взрослые конечно тоже! На здоровье.
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