Как по-деревенски! Молодая картошка с салом в духовке

С приходом сезона свежих овощей, обязательно на столе появляются блюда из молодого картофеля, который получается мягким, нежным и очень ароматным. Особенно, если подавать его со сливочным маслом и зеленью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель молодой, 2 кг;
- сало с мясной прослойкой, 400 г;
- чеснок, 1 головка;
- масло растительное, 40 мл;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Картофель очень хорошо промываем и протыкаем вилкой в нескольких местах.
Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем с солью, перцем и специями по вкусу, растительным маслом.
В эту массу добавляем картофель и хорошо все перемешиваем.
Совет: чтобы блюдо получилось вкуснее, выбирайте маленькую картошку, она хорошо и быстро пропекается и набирается ароматами заправки.
Сало режем тонкими ломтиками.
Выкладываем картофель в форму, накрываем салом.
Запекаем при 200 градусах около 40 минут.
При подаче посыпаем свежей зеленью.
К такой картошечке отлично подходят любые мясные и рыбные закуски, салаты из свежих овощей, сметанные соусы с горчицей и свежим чесноком.
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