Как по-деревенски! Молодая картошка с салом в духовке

С приходом сезона свежих овощей, обязательно на столе появляются блюда из молодого картофеля, который получается мягким, нежным и очень ароматным. Особенно, если подавать его со сливочным маслом и зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель молодой, 2 кг;

сало с мясной прослойкой, 400 г;

чеснок, 1 головка;

масло растительное, 40 мл;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Картофель очень хорошо промываем и протыкаем вилкой в нескольких местах.

Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем с солью, перцем и специями по вкусу, растительным маслом.

В эту массу добавляем картофель и хорошо все перемешиваем.

Совет: чтобы блюдо получилось вкуснее, выбирайте маленькую картошку, она хорошо и быстро пропекается и набирается ароматами заправки.

Сало режем тонкими ломтиками.

Выкладываем картофель в форму, накрываем салом.

Запекаем при 200 градусах около 40 минут.

При подаче посыпаем свежей зеленью.