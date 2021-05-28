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Как по-деревенски! Молодая картошка с салом в духовке

С приходом сезона свежих овощей, обязательно на столе появляются блюда из молодого картофеля, который получается мягким, нежным и очень ароматным. Особенно, если подавать его со сливочным маслом и зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель молодой, 2 кг;
  • сало с мясной прослойкой, 400 г;
  • чеснок, 1 головка;
  • масло растительное, 40 мл;
  • соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Картофель очень хорошо промываем и протыкаем вилкой в нескольких местах.

Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем с солью, перцем и специями по вкусу, растительным маслом.

В эту массу добавляем картофель и хорошо все перемешиваем.

Совет: чтобы блюдо получилось вкуснее, выбирайте маленькую картошку, она хорошо и быстро пропекается и набирается ароматами заправки.

Сало режем тонкими ломтиками.

Выкладываем картофель в форму, накрываем салом.

Запекаем при 200 градусах около 40 минут.

При подаче посыпаем свежей зеленью.

Как по-деревенски! Молодая картошка с салом в духовке

К такой картошечке отлично подходят любые мясные и рыбные закуски, салаты из свежих овощей, сметанные соусы с горчицей и свежим чесноком.

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