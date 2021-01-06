Рулет по-царски: любители скумбрии оценят этот рецепт

Рулет по-царски получается необычным и оригинальным. Фаршируем скумбрию рулета. Блюдо вполне идет для праздничного стола. Обязательно возьмите рецепт на заметку.
Рулет по-царски: ингредиенты
- 1 (одна) шт – лука
- 600 (шестьсот) гр – скумбрии
- 1 (одна) шт – яиц
- 1 (одна) шт – моркови
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- 2 (две) ч. ложки – желатина
Рулет по-царски: рецепт
- Скумбрию выберите пожирнее
- Начнем с начинки. Лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле
- Морковь натрите на терке и обжарьте вместе с луком. Посолите, поперчите. Выложите на тарелку
- Яйца отварите и натрите на крупной терке
- Отрежьте хвост и голову рыбы. Срежьте плавники. Брюхо разрежьте и удалите внутренности
- С двух сторон хребта сделайте надрезы. Удалите кости
- Филе скумбрии переложите на пищевую пленку. Посолите и поперчите. Посыпьте половиной количества желатина. Затем выложите начинку, распределите равномерно. Затем выложите яйца и посыпьте оставшимся желатином. Сверните рулет при помощи пищевой пленки. Перевяжите ниткой. Отправьте рулет в кипящую воду на тридцать минут. Затем остудите. Положите под гнет. Уберите в холодильник на 7 часов. После чего снимите пленку и нарежьте кольцами
Рулет по-царски готов!
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