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Рулет по-царски: любители скумбрии оценят этот рецепт

Рулет по-царски получается необычным и оригинальным. Фаршируем скумбрию рулета. Блюдо вполне идет для праздничного стола. Обязательно возьмите рецепт на заметку.

Рулет по-царски: ингредиенты

Рулет по-царски

  1. 1 (одна) шт – лука
  2. 600 (шестьсот) гр – скумбрии
  3. 1 (одна) шт – яиц
  4. 1 (одна) шт – моркови
  5. 3 (три) ст. ложки – растительного масла
  6. Соль по вкусу
  7. Черный молотый перец по вкусу
  8. 2 (две) ч. ложки – желатина

Рулет по-царски: рецепт

Рулет по-царски

  • Скумбрию выберите пожирнее
  • Начнем с начинки. Лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле
  • Морковь натрите на терке и обжарьте вместе с луком. Посолите, поперчите. Выложите на тарелку
  • Яйца отварите и натрите на крупной терке
  • Отрежьте хвост и голову рыбы. Срежьте плавники. Брюхо разрежьте и удалите внутренности
  • С двух сторон хребта сделайте надрезы. Удалите кости
  • Филе скумбрии переложите на пищевую пленку. Посолите и поперчите. Посыпьте половиной количества желатина. Затем выложите начинку, распределите равномерно. Затем выложите яйца и посыпьте оставшимся желатином. Сверните рулет при помощи пищевой пленки. Перевяжите ниткой. Отправьте рулет в кипящую воду на тридцать минут. Затем остудите. Положите под гнет. Уберите в холодильник на 7 часов. После чего снимите пленку и нарежьте кольцами

Рулет по-царски готов!

Рулет по-царски

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