Скатерть-Самобранка

5 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лера
    Не внушило доверия...Невероятно вкусна...
  • Jelena L
    МОЖНО ПРОСТО СВЕРНУТУЮ ГАЗЕТУНашла способ, как...
  • Лера
    Что изысканного в серой мебели?...Очень грамотный р...

Забудьте за оливье и шубу. Салат от соседки немки просто, вкусно и по-новогоднему

Салат готовим из простых продуктов, но получается настолько вкусно и по-новому, что я точно буду его делать на новогодний стол. Вам нужны самые простые продукты: куриное мясо и овощи, твердый сыр и зелень. Изюминка салата в киви.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • отварная куриная грудка, 1 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • помидоры, 2 шт;
  • лук красный, 1 шт и маринуем его винным уксусом (2 ст.л);
  • киви, 3 – 4 шт;
  • укроп;
  • сыр, 150 г;
  • майонез, гранат зерна, соль, перец.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кубиком.

Лук режем тонкими кусочками и заливаем винным уксусом, оставляем на 5 минут.

Для праздничной подачи вы можете формировать салат в кольце и в креманке порционно.

Над каждым слоем делаем сеточку из майонеза.

Первый слой – мясо.

Второй слой – лук.

Третий слой – сыр тертый на мелкой терке.

Четвертый слой – укроп по краю и в центре кладем кубики томатов. Солим и перчим.

Пятый слой – кубики яиц.

Шестой слой – кубики киви и украшаем зернами граната.

Натаиваем салат пару часов в холодильнике и подаем к столу.

Забудьте за оливье и шубу. Салат от соседки немки просто, вкусно и по-новогоднему

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх