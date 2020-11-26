Забудьте за оливье и шубу. Салат от соседки немки просто, вкусно и по-новогоднему

Салат готовим из простых продуктов, но получается настолько вкусно и по-новому, что я точно буду его делать на новогодний стол. Вам нужны самые простые продукты: куриное мясо и овощи, твердый сыр и зелень. Изюминка салата в киви.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

отварная куриная грудка, 1 шт;

яйца, 3 шт;

помидоры, 2 шт;

лук красный, 1 шт и маринуем его винным уксусом (2 ст.л);

киви, 3 – 4 шт;

укроп;

сыр, 150 г;

майонез, гранат зерна, соль, перец.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кубиком.

Лук режем тонкими кусочками и заливаем винным уксусом, оставляем на 5 минут.

Для праздничной подачи вы можете формировать салат в кольце и в креманке порционно.

Над каждым слоем делаем сеточку из майонеза.

Первый слой – мясо.

Второй слой – лук.

Третий слой – сыр тертый на мелкой терке.

Четвертый слой – укроп по краю и в центре кладем кубики томатов. Солим и перчим.

Пятый слой – кубики яиц.

Шестой слой – кубики киви и украшаем зернами граната.

Натаиваем салат пару часов в холодильнике и подаем к столу.