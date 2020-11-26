Забудьте за оливье и шубу. Салат от соседки немки просто, вкусно и по-новогоднему

Салат готовим из простых продуктов, но получается настолько вкусно и по-новому, что я точно буду его делать на новогодний стол. Вам нужны самые простые продукты: куриное мясо и овощи, твердый сыр и зелень. Изюминка салата в киви.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- отварная куриная грудка, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- помидоры, 2 шт;
- лук красный, 1 шт и маринуем его винным уксусом (2 ст.л);
- киви, 3 – 4 шт;
- укроп;
- сыр, 150 г;
- майонез, гранат зерна, соль, перец.
Процесс приготовления
Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кубиком.
Лук режем тонкими кусочками и заливаем винным уксусом, оставляем на 5 минут.
Для праздничной подачи вы можете формировать салат в кольце и в креманке порционно.
Над каждым слоем делаем сеточку из майонеза.
Первый слой – мясо.
Второй слой – лук.
Третий слой – сыр тертый на мелкой терке.
Четвертый слой – укроп по краю и в центре кладем кубики томатов. Солим и перчим.
Пятый слой – кубики яиц.
Шестой слой – кубики киви и украшаем зернами граната.
Натаиваем салат пару часов в холодильнике и подаем к столу.
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