Скатерть-Самобранка

5 322 подписчика

Рецепт малосольной красной рыбы которым пользуюсь уже 20 лет. Эта закуска съедается за раз

Рецепт малосольной красной рыбы — невероятный рецепт! Эта рыба всегда была и будет деликатесом. Благодаря этому способу засолки, рыбка получается вкусной и ароматной.

Рецепт малосольной красной рыбы

Рецепт малосольной красной рыбы: ингредиенты

  1. 1 (один) кг — красной рыбы
  2. 1 (одна) ст. ложка — сахара
  3. 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
  4. 2 (две) ст. ложки — соли

Рецепт приготовления:

  • Красную рыбу берите на свой вкус: кету, форель, горбушу
  • Разделайте рыбу, удалите кожуру, кости
  • Сделайте филе
  • Смешайте соль с сахаром. Немного высыпьте этой смеси на дно посуды
  • Филе нарежьте порционными кусочками и выложите один слой рыбы. Посыпьте рыбу смесью соли и сахара, полейте растительным маслом, после чего выложите второй слой рыбы. Его и все последующие слои посыпьте смесью и поливайте растительным маслом. Последний слой также присыпьте и полейте растительным маслом. Уберите в холодильник на сутки и можно подавать к столу! Рецепт малосольной красной рыбы очень удачный. Рыбка настолько вкусная и нежная! Отличный вариант для праздничного стола! Гости будут в полном восторге от данного способа приготовления! Готовьте на здоровье!
Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх