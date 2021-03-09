Рецепт малосольной красной рыбы которым пользуюсь уже 20 лет. Эта закуска съедается за раз

Рецепт малосольной красной рыбы — невероятный рецепт! Эта рыба всегда была и будет деликатесом. Благодаря этому способу засолки, рыбка получается вкусной и ароматной.
Рецепт малосольной красной рыбы: ингредиенты
- 1 (один) кг — красной рыбы
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
- 2 (две) ст. ложки — соли
Рецепт приготовления:
- Красную рыбу берите на свой вкус: кету, форель, горбушу
- Разделайте рыбу, удалите кожуру, кости
- Сделайте филе
- Смешайте соль с сахаром. Немного высыпьте этой смеси на дно посуды
- Филе нарежьте порционными кусочками и выложите один слой рыбы. Посыпьте рыбу смесью соли и сахара, полейте растительным маслом, после чего выложите второй слой рыбы. Его и все последующие слои посыпьте смесью и поливайте растительным маслом. Последний слой также присыпьте и полейте растительным маслом. Уберите в холодильник на сутки и можно подавать к столу! Рецепт малосольной красной рыбы очень удачный. Рыбка настолько вкусная и нежная! Отличный вариант для праздничного стола! Гости будут в полном восторге от данного способа приготовления! Готовьте на здоровье!
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