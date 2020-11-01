Не могу больше смотреть на жёлтые пятна на подушках. Мой способ стирки

Пуховые подушки и подушки с разными искусственными наполнителями, загрязняются одинаково — подушка покрывается пятнами от пота, становится некрасивой и приходиться предпринимать самые разные меры по уходу за этими вещами. Часто приходится менять наперник, а пуховые подушки еще и нужно регулярно выносить летом на улицу, чтобы просушивать перо внутри, выбивать.
Подушки с искусственными наполнителями можно стирать, но со временем, этот наполнитель слеживается и получается не подушка, а нечто неудобное с комками.
Независимо от того, какие у вас подушки, они все требуют ухода, выбивания от пыли.
Как правильно стирать подушку:
- если у вас подушки 50 на 50, можно их сразу 2 штуки уложить в стиральную машину;
- добавляем отбеливатель, стиральный порошок или гель, соду – около пары столовых ложек;
- стираем при 70 градусах;
- можно к подушкам еще добавить небольшие кусочки поролона, пропитав их бальзамом для белья;
- сушим на свежем воздухе.
В итоге у меня все пятна отстирались .
Если у вас ортопедические подушки, то в машинке их не стирают, можно снять только чехлы и простирнуть их таим способом.
Достаточно пару раз в год так ухаживать за подушками и они всегда будут чистыми.
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