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Салат из кальмаров с яйцами и жаренным луком — разнообразь свое меню

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Салат из кальмаров с яйцами и жаренным луком — разнообразь свое меню
 
Ингредиенты:

кальмары — 6 шт
яйцо — 4 шт
лук — 3 шт
растительное масло — 2 ст.л.
соль, перец по вкусу
майонез по вкусу.

Приготовление:

Отвариваем яйца вкрутую, остужаем и нарезаем мелкими кубиками.

Нарезаем лук тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

Очищаем кальмары от пленок и хребта, опускаем в кипящую подсоленную воду и варим пару минут.

Нарезаем охлажденные кальмары соломкой.

Смешиваем яйца, лук, кальмары, солим и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

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