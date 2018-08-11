Салат из кальмаров с яйцами и жаренным луком — разнообразь свое меню

Обязательно попробуйте!
Ингредиенты:
кальмары — 6 шт
яйцо — 4 шт
лук — 3 шт
растительное масло — 2 ст.л.
соль, перец по вкусу
майонез по вкусу.
Приготовление:
Отвариваем яйца вкрутую, остужаем и нарезаем мелкими кубиками.
Нарезаем лук тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
Очищаем кальмары от пленок и хребта, опускаем в кипящую подсоленную воду и варим пару минут.
Нарезаем охлажденные кальмары соломкой.
Смешиваем яйца, лук, кальмары, солим и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!
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