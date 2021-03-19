Тесто для заливных пирогов: идеальный рецепт

Тесто для заливных пирогов! Попробуйте приготовить вместе с нами самое вкусное тесто для заливных пирогов, которое буквально тает во рту.
Идеальный рецепт – тесто готовится очень быстро, ингредиенты самые доступные, которые можно варьировать и заменять по вкусу и желанию. Тесто даже на следующий день остается вкусным и мягким, как будто только из духовки. Пирог можно готовить с совершенно разными начинками. Например, с тушеной капустой.
Так что этот рецепт – настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки.
Тесто для заливных пирогов: ингредиенты
- три яйца
- триста граммов сметаны (можно заменить майонезом)
- сто двадцать граммов муки
- треть чайной ложки соли
- десять граммов разрыхлителя
Заливное тесто: идеальный рецепт
- Сметану влить в глубокую миску.
- Туда же вбить яйца среднего размера.
- Посолить и взбить венчиком до однородного состояния.
- В полученную массу просеять муку с разрыхлителем.
- Аккуратно все перемешать. Тесто должно получится как на оладьи.
- Огнеупорную форму для выпечки смазать растительным маслом.
- Залить в форму половину заливного теста.
- Затем туда же добавить любую начинку по желанию и распределить ее. Можно добавить начинку с тушеной капустой, с грибами, с мясным фаршем.
- Поверх начинки залить оставшееся заливное тесто.
- Разровнять его силиконовой лопаточкой.
- Посыпать кунжутом.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Отправить в нее заливной пирог.
- Выпекать при той же температуре около сорока минут.
- Если заметите, что верх подгорает, а пирог еще не готов, то следует прикрыть его фольгой.
Вот и готов наш заливной пирог, для приготовления которого мы использовали наше вкусное тесто.
Достаньте готовый пирог и подайте на красивой тарелочке к столу.
Заливное тесто готово
Приятного аппетита!
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