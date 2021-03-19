Тесто для заливных пирогов: идеальный рецепт

Тесто для заливных пирогов! Попробуйте приготовить вместе с нами самое вкусное тесто для заливных пирогов, которое буквально тает во рту.

Идеальный рецепт – тесто готовится очень быстро, ингредиенты самые доступные, которые можно варьировать и заменять по вкусу и желанию. Тесто даже на следующий день остается вкусным и мягким, как будто только из духовки. Пирог можно готовить с совершенно разными начинками. Например, с тушеной капустой.

Так что этот рецепт – настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки.

Тесто для заливных пирогов: ингредиенты

три яйца

триста граммов сметаны (можно заменить майонезом)

сто двадцать граммов муки

треть чайной ложки соли

десять граммов разрыхлителя

Заливное тесто: идеальный рецепт

Сметану влить в глубокую миску.

Туда же вбить яйца среднего размера.

Посолить и взбить венчиком до однородного состояния.

В полученную массу просеять муку с разрыхлителем.

Аккуратно все перемешать. Тесто должно получится как на оладьи.

Огнеупорную форму для выпечки смазать растительным маслом.

Залить в форму половину заливного теста.

Затем туда же добавить любую начинку по желанию и распределить ее. Можно добавить начинку с тушеной капустой, с грибами, с мясным фаршем.

Поверх начинки залить оставшееся заливное тесто.

Разровнять его силиконовой лопаточкой.

Посыпать кунжутом.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Отправить в нее заливной пирог.

Выпекать при той же температуре около сорока минут.

Если заметите, что верх подгорает, а пирог еще не готов, то следует прикрыть его фольгой.

Вот и готов наш заливной пирог, для приготовления которого мы использовали наше вкусное тесто.

Достаньте готовый пирог и подайте на красивой тарелочке к столу.

Заливное тесто готово

Приятного аппетита!

Тесто для заливных пирогов: видео