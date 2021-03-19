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Тесто для заливных пирогов: идеальный рецепт

Тесто для заливных пирогов! Попробуйте приготовить вместе с нами самое вкусное тесто для заливных пирогов, которое буквально тает во рту.

Идеальный рецепт – тесто готовится очень быстро, ингредиенты самые доступные, которые можно варьировать и заменять по вкусу и желанию. Тесто даже на следующий день остается вкусным и мягким, как будто только из духовки. Пирог можно готовить с совершенно разными начинками. Например, с тушеной капустой.

Так что этот рецепт – настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки.

Тесто для заливных пирогов

Тесто для заливных пирогов: ингредиенты

  • три яйца
  • триста граммов сметаны (можно заменить майонезом)
  • сто двадцать граммов муки
  • треть чайной ложки соли
  • десять граммов разрыхлителя

Заливное тесто: идеальный рецепт

  • Сметану влить в глубокую миску.
  • Туда же вбить яйца среднего размера.

Тесто для заливных пирогов / заливное тесто

  • Посолить и взбить венчиком до однородного состояния.
  • В полученную массу просеять муку с разрыхлителем.
  • Аккуратно все перемешать. Тесто должно получится как на оладьи.

Тесто для заливных пирогов

  • Огнеупорную форму для выпечки смазать растительным маслом.
  • Залить в форму половину заливного теста.
  • Затем туда же добавить любую начинку по желанию и распределить ее. Можно добавить начинку с тушеной капустой, с грибами, с мясным фаршем.
  • Поверх начинки залить оставшееся заливное тесто.
  • Разровнять его силиконовой лопаточкой.

Тесто для заливных пирогов

  • Посыпать кунжутом.
  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Отправить в нее заливной пирог.
  • Выпекать при той же температуре около сорока минут.
  • Если заметите, что верх подгорает, а пирог еще не готов, то следует прикрыть его фольгой.

Тесто для заливных пирогов

Вот и готов наш заливной пирог, для приготовления которого мы использовали наше вкусное тесто.

Достаньте готовый пирог и подайте на красивой тарелочке к столу.

Заливное тесто готово

Приятного аппетита!

Тесто для заливных пирогов: видео

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