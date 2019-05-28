Скатерть-Самобранка

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Разметают еще пока готовлю. Самый вкусный в мире завтрак


Разметают еще пока готовлю. Самый вкусный в мире завтрак

Ингредиенты:
творог – 450 г
яйца – 2 шт.
сахар – 2 ст.л.
разрыхлитель – 1,5 ч.л.
мука – 350 — 400 г
растительное масло для жарки
сахарная пудра – 1 ст.л.

Приготовление:

В миску кладем творог, яйца, сахар.

Перемешайте вилкой.

Добавьте разрыхлитель и муку.

Муку добавляйте понемногу.

Поделите тесто на несколько частей, из каждой скатайте жгут.

Поделите его на части.

Вилкой придайте форму треугольника.

Обжарьте на растительном масле с трех сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!!!

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Пудра
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