Разметают еще пока готовлю. Самый вкусный в мире завтрак

Ингредиенты:
творог – 450 г
яйца – 2 шт.
сахар – 2 ст.л.
разрыхлитель – 1,5 ч.л.
мука – 350 — 400 г
растительное масло для жарки
сахарная пудра – 1 ст.л.
Приготовление:
В миску кладем творог, яйца, сахар.
Перемешайте вилкой.
Добавьте разрыхлитель и муку.
Муку добавляйте понемногу.
Поделите тесто на несколько частей, из каждой скатайте жгут.
Поделите его на части.
Вилкой придайте форму треугольника.
Обжарьте на растительном масле с трех сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!!!
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