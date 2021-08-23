Даже бабушка осталась довольна. Ресторанное блюдо из лука и батона

Запеченные в духовке бутерброды относятся к простым и быстрым перекусам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

батон, 1 шт;

лук, 1 шт;

сыр, 100 г;

мука, 1 ст.л;

яйцо, 1 шт;

сливочное или растительное масло;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Батон или багет режем кусочками.

Лук мелко режем лук и обжариваем его на сливочном или растительном масле. Когда лук почти обжариться, всыпаем муку, солим и перчим.

Яйцо смешиваем с тертым сыром и луком, рубленой зеленью.

Противень смазываем растительным маслом.

На ломтики батона выкладываем начинку и кладем их на противень.

Запекаем при 180 градусах до румяности начинки.

Подаю бутерброды к ужину или обеду, берем на пикник и используем в качестве перекуса.