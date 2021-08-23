Даже бабушка осталась довольна. Ресторанное блюдо из лука и батона

Запеченные в духовке бутерброды относятся к простым и быстрым перекусам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
батон, 1 шт;
лук, 1 шт;
сыр, 100 г;
мука, 1 ст.л;
яйцо, 1 шт;
сливочное или растительное масло;
соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Батон или багет режем кусочками.
Лук мелко режем лук и обжариваем его на сливочном или растительном масле. Когда лук почти обжариться, всыпаем муку, солим и перчим.
Яйцо смешиваем с тертым сыром и луком, рубленой зеленью.
Противень смазываем растительным маслом.
На ломтики батона выкладываем начинку и кладем их на противень.
Запекаем при 180 градусах до румяности начинки.
Подаю бутерброды к ужину или обеду, берем на пикник и используем в качестве перекуса.
Еще вкуснее получается, если лук смешать с зеленым острым перцем: под воздействием высокой температуры при запекании лишняя острота уйдет и останется только остринка и пикантный вкус.
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