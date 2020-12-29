Отбивные с подливкой: вкусно и аппетитно

Отбивные с подливкой! Для тех, кто любит мясо и хочет немного разнообразить свое меню. Предлагаем вам пошаговый рецепт великолепного блюда. Отбивные из мяса с уникальной подливкой получаются очень нежными и сочными, а уникальная подливка придает им пикантный и неординарный вкус.

Отбивные с подливкой: ингредиенты

килограмм свинины или же любого другого мяса

три столовые ложки томатной пасты

две столовые ложки сметаны

две столовые ложки майонеза

столовая ложка французской горчицы

два зубчика чеснока

сто пятьдесят грамм сыра

перец и соль – по вкусу

Отбивные с подливкой: пошаговый рецепт приготовления

Мясное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, разрезать на ломтики толщиной в два сантиметра. Ломтики покрыть пищевой пленкой и немного отбить. Затем каждый ломтик поперчить с обеих сторон, обмазать толстым слоем томатной пасты, выложить в глубокую миску, закрыть крышкой и убрать на восемь часов в холодильник. Затем достать мясо и посолить. В отдельную чашу выложить майонез, добавить сметану и французскую горчицу. Чеснок очистить и выдавить чесноковыжималкой в сметанно-майонезную массу. Все хорошо размешать ложечкой. Сыр натереть на крупной фракции терки. Противень застелить пергаментной бумагой, которую нужно смазать небольшим количеством растительного масла. Пропитанное солью и томатом мясо выложить на противень. На каждый кусочек сверху выложить слой полученной подливки. Посыпать сыром. Противень заложить в заранее разогретую до 180°С духовку приблизительно на полчаса.

По истечении необходимого времени выключить духовку, достать мясо и разложить по порционным тарелочкам.

Аромат м-м-м… — обалденный. Мясо получается очень мягким, нежным и вкусным. Обязательно приготовьте это блюдо. Уверяем Вас – оно станет одним из любимейших в Вашей семье.

Отбивные с подливкой: готов

Кушайте и наслаждайтесь!