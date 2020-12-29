Отбивные с подливкой: вкусно и аппетитно

Отбивные с подливкой! Для тех, кто любит мясо и хочет немного разнообразить свое меню. Предлагаем вам пошаговый рецепт великолепного блюда. Отбивные из мяса с уникальной подливкой получаются очень нежными и сочными, а уникальная подливка придает им пикантный и неординарный вкус.
Отбивные с подливкой: ингредиенты
- килограмм свинины или же любого другого мяса
- три столовые ложки томатной пасты
- две столовые ложки сметаны
- две столовые ложки майонеза
- столовая ложка французской горчицы
- два зубчика чеснока
- сто пятьдесят грамм сыра
- перец и соль – по вкусу
Отбивные с подливкой: пошаговый рецепт приготовления
- Мясное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, разрезать на ломтики толщиной в два сантиметра.
- Ломтики покрыть пищевой пленкой и немного отбить. Затем каждый ломтик поперчить с обеих сторон, обмазать толстым слоем томатной пасты, выложить в глубокую миску, закрыть крышкой и убрать на восемь часов в холодильник. Затем достать мясо и посолить.
- В отдельную чашу выложить майонез, добавить сметану и французскую горчицу.
- Чеснок очистить и выдавить чесноковыжималкой в сметанно-майонезную массу. Все хорошо размешать ложечкой.
- Сыр натереть на крупной фракции терки.
- Противень застелить пергаментной бумагой, которую нужно смазать небольшим количеством растительного масла.
- Пропитанное солью и томатом мясо выложить на противень. На каждый кусочек сверху выложить слой полученной подливки. Посыпать сыром.
- Противень заложить в заранее разогретую до 180°С духовку приблизительно на полчаса.
По истечении необходимого времени выключить духовку, достать мясо и разложить по порционным тарелочкам.
Аромат м-м-м… — обалденный. Мясо получается очень мягким, нежным и вкусным. Обязательно приготовьте это блюдо. Уверяем Вас – оно станет одним из любимейших в Вашей семье.
Отбивные с подливкой: готов
Кушайте и наслаждайтесь!
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