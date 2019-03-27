Лаваш в духовке с сыром и куриным филе

Предлагаем вам оригинальный рецепт приготовления вкусного завтрака. Приготовление займет немного времени, а завтрак получается очень сытным и ароматным. Его можно кушать не только дома, но и брать с собой на работу.

Ингредиенты:

один лист лаваша

триста грамм куриного филе

сто грамм мягкого сыра

сто грамм маринованных огурцов

пучок укропа

полпучка зеленого лука

5 яиц

сто миллилитров молока

чайная ложка соли

смесь перцев – по вкусу

Приготовление:

Взять тонкий лист лаваша и нарезать на прямоугольнички одинакового размера. Укроп и зеленый лук почистить, помыть, просушить и мелко нарубить и посыпать на прямоугольнички лаваша. Куриное мясо помыть, залить водой и варить до готовности. Готовое вареное мясо извлечь из бульона и порезать сначала вдоль тонкими полосками, а затем кубиками. Нарезанное филе насыпать поверх зелени в лавашиках. Маринованные огурчики достать из рассола и порезать мелкими кубиками. Также посыпать на лавашики. Достать мягкий сыр, сполоснуть его под водой, обсушить и нарезать средними кубиками. Положить слоем на огурчики. Прямоугольнички лаваша свернуть трубочками и уложить огнеупорную стеклянную форму, предварительно смазанную маслом. Трубочки надо уложить очень плотно так, чтобы они были прижаты друг к другу. Края у трубочек должны оставаться открытыми. В глубокую пиалу разбиваем яйца, добавляем молоко, соль и смесь перцев. Все хорошенько взбиваем венчиком, до получения однородной массы. Полученной смесью заливаем трубочки начиненного лаваша. Духовку разогреть до 220°С и заложить туда форму. Лавашики нужно печь около двадцати минут. По истечении времени достать готовое блюдо из духовки, разрезать по намеченным швам: лавашики легко отделяются друг от друга.

Все, завтрак готов! Можно подавать на стол или же взять с собой при выходе из дому. Очень удобно и компактно!

Приятного аппетита!

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