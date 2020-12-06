Хачапури на сковороде на скорую руку: легко и быстро

Хачапури на сковороде – возможно!

От вас потребуется выбрать нужный сыр, приготовить тесто и отправить его на сковороду!

Итак, для хачапури на сковороде нам понадобятся:

Сыр (адыгейский) можете взять сыр моцарелла или сулугуни– 400 (четыреста) грамм Мука – 250 (двести пятьдесят) грамм Сметана (я советую 20% жирности) – 200 (двести) грамм Яйца куриные – 1 (одна) штука Соль – пол чайной ложки Масло (сливочное) – 50 (пятьдесят) грамм Масло (растительное) – 2 (две) столовых ложки

Простой рецепт хачапури на сковороде к вашему вниманию:

Отделите белок от желтка. Белок добавьте к муке, в середине сделайте лунку

На него посыпьте соль, я кладу пол чайной ложки затем налейте растительное масло

Добавьте сметану и перемешайте

После того, как мука вберет в себя все добавленные в нее индигриенты, начинайте месить тесто

Доведите тесто до однородной массы, заверните в пакет и отложите на тридцать минут

Сыр натрите. Желток и растопленное сливочное масло добавьте к сыру. Все перемешайте

Возвратитесь к тесту. Раскатайте в круг, затем сформируйте колбаску, и разделите на 6 частей

Каждую часть посыпьте немного мукой и раскройте при помощи скалки в тонкую лепешку. В середину лепешки выложите столовую ложку начинки

Разомните немного начинку по лепешке, соберите края теста как на хинкали, то есть,со всех сторон к середине, поднимите края теста, защипывая их

Переверните, приплюсните их

На разогретую сковороду выложите хачапури. Сковорода должна быть сухой, жарим БЕЗ масла

Каждую сторону обжариваем до золотистого цвета

Хачапури на сковороде готовы!

Смажьте их сливочным маслом перед подачей на стол.

Приятного вам аппетита!