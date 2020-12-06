Хачапури на сковороде на скорую руку: легко и быстро

Хачапури на сковороде – возможно!
От вас потребуется выбрать нужный сыр, приготовить тесто и отправить его на сковороду!
Итак, для хачапури на сковороде нам понадобятся:
- Сыр (адыгейский) можете взять сыр моцарелла или сулугуни– 400 (четыреста) грамм
- Мука – 250 (двести пятьдесят) грамм
- Сметана (я советую 20% жирности) – 200 (двести) грамм
- Яйца куриные – 1 (одна) штука
- Соль – пол чайной ложки
- Масло (сливочное) – 50 (пятьдесят) грамм
- Масло (растительное) – 2 (две) столовых ложки
Простой рецепт хачапури на сковороде к вашему вниманию:
- Отделите белок от желтка. Белок добавьте к муке, в середине сделайте лунку
- На него посыпьте соль, я кладу пол чайной ложки затем налейте растительное масло
- Добавьте сметану и перемешайте
- После того, как мука вберет в себя все добавленные в нее индигриенты, начинайте месить тесто
- Доведите тесто до однородной массы, заверните в пакет и отложите на тридцать минут
- Сыр натрите. Желток и растопленное сливочное масло добавьте к сыру. Все перемешайте
- Возвратитесь к тесту. Раскатайте в круг, затем сформируйте колбаску, и разделите на 6 частей
- Каждую часть посыпьте немного мукой и раскройте при помощи скалки в тонкую лепешку. В середину лепешки выложите столовую ложку начинки
- Разомните немного начинку по лепешке, соберите края теста как на хинкали, то есть,со всех сторон к середине, поднимите края теста, защипывая их
- Переверните, приплюсните их
- На разогретую сковороду выложите хачапури. Сковорода должна быть сухой, жарим БЕЗ масла
- Каждую сторону обжариваем до золотистого цвета
Хачапури на сковороде готовы!
Смажьте их сливочным маслом перед подачей на стол.
Приятного вам аппетита!
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