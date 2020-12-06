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Хачапури на сковороде на скорую руку: легко и быстро

Хачапури на сковороде – возможно!

Хачапури на сковороде

От вас потребуется выбрать нужный сыр, приготовить тесто и отправить его на сковороду!

Итак, для хачапури на сковороде нам понадобятся:

Хачапури на сковороде на скорую руку: легко и быстро

  1. Сыр (адыгейский) можете взять сыр моцарелла или сулугуни– 400 (четыреста) грамм
  2. Мука – 250 (двести пятьдесят) грамм
  3. Сметана (я советую 20% жирности) – 200 (двести) грамм
  4. Яйца куриные – 1 (одна) штука
  5. Соль – пол чайной ложки
  6. Масло (сливочное) – 50 (пятьдесят) грамм
  7. Масло (растительное) – 2 (две) столовых ложки

Простой рецепт хачапури на сковороде к вашему вниманию:

  • Отделите белок от желтка. Белок добавьте к муке, в середине сделайте лунку
  • На него посыпьте соль, я кладу пол чайной ложки затем налейте растительное масло
  • Добавьте сметану и перемешайте
  • После того, как мука вберет в себя все добавленные в нее индигриенты, начинайте месить тесто
  • Доведите тесто до однородной массы, заверните в пакет и отложите на тридцать минут
  • Сыр натрите. Желток и растопленное сливочное масло добавьте к сыру. Все перемешайте
  • Возвратитесь к тесту. Раскатайте в круг, затем сформируйте колбаску, и разделите на 6 частей
  • Каждую часть посыпьте немного мукой и раскройте при помощи скалки в тонкую лепешку. В середину лепешки выложите столовую ложку начинки
  • Разомните немного начинку по лепешке, соберите края теста как на хинкали, то есть,со всех сторон к середине, поднимите края теста, защипывая их
  • Переверните, приплюсните их
  • На разогретую сковороду выложите хачапури. Сковорода должна быть сухой, жарим БЕЗ масла
  • Каждую сторону обжариваем до золотистого цвета

Хачапури на сковороде готовы!

Хачапури на сковороде

Смажьте их сливочным маслом перед подачей на стол.

Приятного вам аппетита!

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