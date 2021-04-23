Молочный десерт без выпечки. Лакомство готовим без яиц и желатина

Молочный десерт без выпечки станет украшением Вашего праздничного стола. Этот десерт понравится Вашим близким.
Молочный десерт без выпечки: ингредиенты
- Сливочное мало — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Молоко — 1 л. (один литр)
- Сахар — 170 г. (сто семьдесят грамм)
- Крахмал — 60 г. (шестьдесят грамм)
- Обжаренный арахис — 100 г. (сто грамм)
- Ванилин — по вкусу
- Чёрный шоколад
- Стружка кокосовая
Рецепт приготовления:
- Смешайте молоко с мукой и сахаром и варите на слабом огне, постоянно помешивая. Снимите с плиты.
- Затем добавьте сливочное масло и перемешайте.
- Разлейте в порционные стаканчики или формы и поставьте на час в холодильник.
- Возьмите орехи и измельчите в крошку.
- Крошку высыпьте на доску
- Формочки или стаканчики переверните, чтобы десерт вышел.
- Каждый обваляйте в орехах и поставьте на блюдо.
- Плитку шоколада растопите и полейте десерт.
- Можно по желанию посыпать кокосовой стружкой.
Молочный десерт без выпечки быстро готовится и прекрасно смотрится на столе.
Пеките на здоровье!
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