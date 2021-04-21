Многослойный торт Мишель. Вкус не чрезмерно сладкий, с небольшой кислинкой

Многослойный торт Мишель трудный в приготовлении но безумно вкусный десерт.
Многослойный торт Мишель: ингредиенты
Ванильный бисквит:
- Мука 1/3 ст. (одна треть стакана)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 1/2 т. (половина стакана)
- Ванильный экстракт — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки без горки)
Шоколадный бисквит:
- Сахар — 1/2 ст. (половина стакана)
- Мягкое сливочное масло — 100 г. (сто грамм)
- Кефир или йогурт — 1/2 ст. (пол стакана)
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Сода 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
- Шоколад — 60 г. (шестьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
- Порошок какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Щепотка соли
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Вишнёвое желе:
- Желатин — 30 г. (тридцать грамм)
- Вишня замороженная без косточек — 400 г. (четыреста грамм)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Вода — 1 ст. (один стакан)
Ванильный шоколад и крем:
- Молоко — 350 мл. (триста пятьдесят миллилитра)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 1/2 ст. (пол стакана)
- Крахмал — 4 ст. л (четыре столовых ложки без горки)
- Шоколад — 100 г. (сто грамм)
- Сливки 33-35% жирности — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
Кроме того:
- Стакан — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Плитка шоколада для оформления
- Форма для выпечки — 22-23 см.
Способ приготовления:
- Взбить желтки и половину сахара с ванилином в пышную массу.
- Взбить белки до мягких пиков, всыпать вторую половину сахара и ещё раз взбить в крепкую пену.
- Просеять крахмал и муку в желтковую массу и перемешать лопаткой.
- Аккуратно перемешивая, постепенно ввести белки.
- Массу выложить в форму для выпекания и отправить на 30 минут в разогретую до 170 градусов духовку.
- Перевернуть на решётку и остудить.
Шоколадный бисквит:
- Все сухие ингредиенты смешать в миске.
- Взбить масло с сахаром и ванилином в белую массу. Растопить шоколад.
- По одному ввести яйца в масло, продолжая взбивать.
- Не прекращая взбивать, влить растопленный шоколад.
- Жидкие ингредиенты и кефир постепенно влить в сухие и аккуратно перемешать.
- Вылить тесто в форму и выпекать 40 минут при 180 градусах.
- Перевернуть на решётку и остудить.
Вишнёвое желе:
- Выложить воду, ягоды и сахар в кастрюлю и довести до кипения. Варить примерно 15 минут.
- Процедить — ягоды блендером превратить в пюре, а сок оставить.
- Распустить желатин в соке, дать постоять 10 минут, затем прогреть и процедить через сито.
- Перемешать и убрать в холодильник на ночь.
Крем:
- Крахмал, яйца и сахар смешать до однородности и хорошенько взбить вилкой.
- Поставить молоко на средний огонь, как только оно станет тёплым, ввести туда крахмальную массу.
- Варить до загустения, постоянно помешивая.
- Влить ванильный экстракт, полностью остудить.
- Взбить 300 миллилитров сливок, к ним добавить 2/3 заварного крема — это будет ванильный крем, который пойдёт в торт.
- Остальные 200 миллилитров сливок взбить, смешать с оставшийся заварной крем шоколадом, следом порциями ввести сливки — это шоколадный крем.
Сборка торта:
- Бисквиты разделить на 2 коржа.
- На блюдо выложить шоколадный корж, затем слой ванильного крема.
- Следом белый бисквит намазать кремом, затем выложить желе.
- Сверху желе крем, затем белый бисквит, крем и шоколадный корж.
- Весь торт покрыть шоколадным кремом, украсить стружкой и кусочками шоколада.
Многослойный торт Мишель ждёт Вас.
Приятного Вам аппетита!
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