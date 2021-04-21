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Многослойный торт Мишель. Вкус не чрезмерно сладкий, с небольшой кислинкой

Многослойный торт Мишель трудный в приготовлении но безумно вкусный десерт.

Многослойный торт Мишель: ингредиенты

Многослойный торт Мишель. Вкус не чрезмерно сладкий, с небольшой кислинкой 3

Ванильный бисквит:

  1. Мука 1/3 ст. (одна треть стакана)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Сахар — 1/2 т. (половина стакана)
  4. Ванильный экстракт — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки без горки)

Шоколадный бисквит:

  1. Сахар — 1/2 ст. (половина стакана)
  2. Мягкое сливочное масло — 100 г. (сто грамм)
  3. Кефир или йогурт — 1/2 ст. (пол стакана)
  4. Мука — 1 ст. (один стакан)
  5. Сода 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
  6. Шоколад — 60 г. (шестьдесят грамм)
  7. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  8. Ванильный экстракт — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
  9. Порошок какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  10. Щепотка соли
  11. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Вишнёвое желе:

  1. Желатин — 30 г. (тридцать грамм)
  2. Вишня замороженная без косточек — 400 г. (четыреста грамм)
  3. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  4. Вода — 1 ст. (один стакан)

Ванильный шоколад и крем:

  1. Молоко — 350 мл. (триста пятьдесят миллилитра)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар — 1/2 ст. (пол стакана)
  4. Крахмал — 4 ст. л (четыре столовых ложки без горки)
  5. Шоколад — 100 г. (сто грамм)
  6. Сливки 33-35% жирности — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  7. Ванильный экстракт — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)

Кроме того:

  1. Стакан — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  2. Плитка шоколада для оформления
  3. Форма для выпечки — 22-23 см.

Способ приготовления:

  • Взбить желтки и половину сахара с ванилином в пышную массу.
  • Взбить белки до мягких пиков, всыпать вторую половину сахара и ещё раз взбить в крепкую пену.
  • Просеять крахмал и муку в желтковую массу и перемешать лопаткой.
  • Аккуратно перемешивая, постепенно ввести белки.
  • Массу выложить в форму для выпекания и отправить на 30 минут в разогретую до 170 градусов духовку.
  • Перевернуть на решётку и остудить.

Шоколадный бисквит:

  • Все сухие ингредиенты смешать в миске.
  • Взбить масло с сахаром и ванилином в белую массу. Растопить шоколад.
  • По одному ввести яйца в масло, продолжая взбивать.
  • Не прекращая взбивать, влить растопленный шоколад.
  • Жидкие ингредиенты и кефир постепенно влить в сухие и аккуратно перемешать.
  • Вылить тесто в форму и выпекать 40 минут при 180 градусах.
  • Перевернуть на решётку и остудить.

Вишнёвое желе:

  • Выложить воду, ягоды и сахар в кастрюлю и довести до кипения. Варить примерно 15 минут.
  • Процедить — ягоды блендером превратить в пюре, а сок оставить.
  • Распустить желатин в соке, дать постоять 10 минут, затем прогреть и процедить через сито.
  • Перемешать и убрать в холодильник на ночь.

Крем:

  • Крахмал, яйца и сахар смешать до однородности и хорошенько взбить вилкой.
  • Поставить молоко на средний огонь, как только оно станет тёплым, ввести туда крахмальную массу.
  • Варить до загустения, постоянно помешивая.
  • Влить ванильный экстракт, полностью остудить.
  • Взбить 300 миллилитров сливок, к ним добавить 2/3 заварного крема — это будет ванильный крем, который пойдёт в торт.
  • Остальные 200 миллилитров сливок взбить, смешать с оставшийся заварной крем  шоколадом, следом порциями ввести сливки — это шоколадный крем.

Сборка торта:

  • Бисквиты разделить на 2 коржа.
  • На блюдо выложить шоколадный корж, затем слой ванильного крема.
  • Следом белый бисквит намазать кремом, затем выложить желе.
  • Сверху желе крем, затем белый бисквит, крем и шоколадный корж.
  • Весь торт покрыть шоколадным кремом, украсить стружкой и кусочками шоколада.

Многослойный торт Мишель ждёт Вас.

Многослойный торт Мишель. Вкус не чрезмерно сладкий, с небольшой кислинкой 4

 

Приятного Вам аппетита!

 

 

 

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