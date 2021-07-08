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Греческий пирог из теста фило. Нежное лакомство с яблоками и изюмом

Греческий пирог из теста фило пропитанный сладкой начинкой получается безумно нежным и вкусным.

Греческий пирог из теста фило: ингредиенты

Греческий пирог из теста фило

  1. Сливочное масло – 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  2.  Тесто фило – 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Яблоко – 2 шт. (две штуки)
  4. Подсолнечное масло – 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
  5. Корица – 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Сахар – 80 гр. (восемьдесят грамм)
  7. Молоко – 300 мл. (триста миллилитров)
  8. Разрыхлитель  — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Крахмал – 2 ч. л (две чайные ложки)
  10. Изюм – 100 гр. (сто грамм)
  11. Ванилин – 1 ч. л

Пошаговое приготовление:

Греческий пирог из теста фило. Нежное лакомство с яблоками и изюмом 3

  • Изюм на 5 минут замочите в воде. Яблоки нарежьте маленькими кусочками. С изюма слейте воду и смешайте с яблоками, добавьте корицу.
  • Сливочное масло растопите и смешайте с подсолнечным. Глубокий противень смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом.
  • Тесто разморозьте, выложите один лист, сбрызните его масляной смесью и накройте вторым листом. Затем промаслите сверху и посыпьте частью начинки, сложите гармошкой и переложите на противень.
  • Аналогичным образом поступите со всеми листами, должно получиться 6 гармошек. Заготовку смажьте оставшимся маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
  • Приготовьте соус: яйца смешайте с сахаром, ванилином, разрыхлителем и крахмалом.
    Введите постепенно молоко, перемешивая венчиком. Пирог залейте полученной смесью и снова поставьте в духовку ещё  на 10 минут. Сверху можете посыпать пирог сахарной пудрой.

Греческий пирог из теста фило очень нежный и вкусный.

Греческий пирог из теста фило. Нежное лакомство с яблоками и изюмом 4

Пеките на здоровье!

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