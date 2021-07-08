Греческий пирог из теста фило. Нежное лакомство с яблоками и изюмом

Греческий пирог из теста фило пропитанный сладкой начинкой получается безумно нежным и вкусным.
Греческий пирог из теста фило: ингредиенты
- Сливочное масло – 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Тесто фило – 400 гр. (четыреста грамм)
- Яблоко – 2 шт. (две штуки)
- Подсолнечное масло – 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Корица – 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар – 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Молоко – 300 мл. (триста миллилитров)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Крахмал – 2 ч. л (две чайные ложки)
- Изюм – 100 гр. (сто грамм)
- Ванилин – 1 ч. л
Пошаговое приготовление:
- Изюм на 5 минут замочите в воде. Яблоки нарежьте маленькими кусочками. С изюма слейте воду и смешайте с яблоками, добавьте корицу.
- Сливочное масло растопите и смешайте с подсолнечным. Глубокий противень смажьте сливочным маслом и застелите пергаментом.
- Тесто разморозьте, выложите один лист, сбрызните его масляной смесью и накройте вторым листом. Затем промаслите сверху и посыпьте частью начинки, сложите гармошкой и переложите на противень.
- Аналогичным образом поступите со всеми листами, должно получиться 6 гармошек. Заготовку смажьте оставшимся маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
- Приготовьте соус: яйца смешайте с сахаром, ванилином, разрыхлителем и крахмалом. Введите постепенно молоко, перемешивая венчиком. Пирог залейте полученной смесью и снова поставьте в духовку ещё на 10 минут. Сверху можете посыпать пирог сахарной пудрой.
Греческий пирог из теста фило очень нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!