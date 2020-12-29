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Овощное рагу: кабачки тушеные с рисом

Овощное рагу! В самый разгар сезона кабачков предлагаем приготовить вкуснейшее овощное рагу – кабачки тушеные с рисом. Такое блюдо можно подавать и как гарнир, и как закуску, и как самостоятельное блюдо. Приготовить лучше сразу же большую кастрюлю, поставить в холодильник и при необходимости подать на стол.

Овощное рагу: ингредиенты

  • килограмм молодых кабачков (примерно три штуки)

Овощное рагу

  • одна головка репчатого лука
  • пятьдесят граммов риса
  • одна небольшая морковь
  • четверть стакана воды
  • половина чайной ложки соли
  • три зубчика чеснока
  • два небольших помидора
  • два лавровых листа
  • черный молотый перец и зелень укропа – по вкусу
  • шесть столовых ложек растительного масла

Овощное рагу: приготовление

Начать нужно с кабачков:

  • Кабачки помыть, очистить и разрезать кубиками.
  • Репчатый лук очистить и порезать соответствующими кабачкам кубиками.

Овощное рагу: кабачки тушеные с рисом

  • Морковь очистить, помыть и натереть на средней фракции терки.
  • Небольшое количество растительного масла налить в кастрюлю.
  • Затем в кастрюлю отправить нарезанные кабачки.
  • Протушить на медленном огне примерно четверть часа. За это время объем кабачков должен уменьшиться примерно в два раза.

Пока кабачки тушатся надо приготовить зажарку:

  • В сковороду с антипригарным покрытием налить растительное масло и разогреть его.
  • В разогретое масло отправить нарезанный лук и обжаривать его до полупрозрачности.
  • Затем добавить морковь и жарить еще пару минут.
  • Помидоры помыть и разрезать на половинки. Потом натереть на крупной фракции терки.
  • Помидоры отправить к луку с морковью и все жарить еще пару минут.

А теперь нужно соединить блюдо:

  • К осевшим в два раза кабачкам добавить тушеные лук и морковь.

Овощное рагу: кабачки тушеные с рисом

  • Рис хорошо промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Отправить рис в кастрюлю с остальными ингредиентами.
  • Посолить, добавить лаврушку и влить четверть стакана воды.
  • Все аккуратно перемешать ложкой движениями снизу вверх.
  • Сбавить огонь, закрыть кастрюлю крышкой и тушить около получаса до готовности риса.
  • Укроп хорошо помыть, мелко нарубить.
  • Чеснок очистить и пропустить через пресс.
  • Чеснок и укроп добавить к уже готовому овощному рагу.
  • Немного можно поперчить и, если нужно, добавить соли.
  • Все окончательно перемешать и снять кастрюлю с огня.

Овощное рагу: кабачки тушеные с рисом

Все, кабачки тушеные с рисом готовы. Блюдо получается очень нежными и вкусным Кушать его одно удовольствие.

Положите овощное рагу в глубокую тарелку и подайте к столу. А остальное – положите в холодильник. В холодном виде такое рагу еще вкуснее.

Овощное рагу: готов

Приятного аппетита!

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