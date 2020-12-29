Овощное рагу! В самый разгар сезона кабачков предлагаем приготовить вкуснейшее овощное рагу – кабачки тушеные с рисом. Такое блюдо можно подавать и как гарнир, и как закуску, и как самостоятельное блюдо. Приготовить лучше сразу же большую кастрюлю, поставить в холодильник и при необходимости подать на стол.

Овощное рагу: ингредиенты

килограмм молодых кабачков (примерно три штуки)

одна головка репчатого лука

пятьдесят граммов риса

одна небольшая морковь

четверть стакана воды

половина чайной ложки соли

три зубчика чеснока

два небольших помидора

два лавровых листа

черный молотый перец и зелень укропа – по вкусу

шесть столовых ложек растительного масла

Овощное рагу: приготовление

Начать нужно с кабачков:

Кабачки помыть, очистить и разрезать кубиками.

Репчатый лук очистить и порезать соответствующими кабачкам кубиками.

Морковь очистить, помыть и натереть на средней фракции терки.

Небольшое количество растительного масла налить в кастрюлю.

Затем в кастрюлю отправить нарезанные кабачки.

Протушить на медленном огне примерно четверть часа. За это время объем кабачков должен уменьшиться примерно в два раза.

Пока кабачки тушатся надо приготовить зажарку:

В сковороду с антипригарным покрытием налить растительное масло и разогреть его.

В разогретое масло отправить нарезанный лук и обжаривать его до полупрозрачности.

Затем добавить морковь и жарить еще пару минут.

Помидоры помыть и разрезать на половинки. Потом натереть на крупной фракции терки.

Помидоры отправить к луку с морковью и все жарить еще пару минут.

А теперь нужно соединить блюдо:

К осевшим в два раза кабачкам добавить тушеные лук и морковь.

Рис хорошо промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Отправить рис в кастрюлю с остальными ингредиентами.

Посолить, добавить лаврушку и влить четверть стакана воды.

Все аккуратно перемешать ложкой движениями снизу вверх.

Сбавить огонь, закрыть кастрюлю крышкой и тушить около получаса до готовности риса.

Укроп хорошо помыть, мелко нарубить.

Чеснок очистить и пропустить через пресс.

Чеснок и укроп добавить к уже готовому овощному рагу.

Немного можно поперчить и, если нужно, добавить соли.

Все окончательно перемешать и снять кастрюлю с огня.

Все, кабачки тушеные с рисом готовы. Блюдо получается очень нежными и вкусным Кушать его одно удовольствие.

Положите овощное рагу в глубокую тарелку и подайте к столу. А остальное – положите в холодильник. В холодном виде такое рагу еще вкуснее.

Овощное рагу: готов

Приятного аппетита!