Овощное рагу! В самый разгар сезона кабачков предлагаем приготовить вкуснейшее овощное рагу – кабачки тушеные с рисом. Такое блюдо можно подавать и как гарнир, и как закуску, и как самостоятельное блюдо. Приготовить лучше сразу же большую кастрюлю, поставить в холодильник и при необходимости подать на стол.
Овощное рагу: ингредиенты
- килограмм молодых кабачков (примерно три штуки)
- одна головка репчатого лука
- пятьдесят граммов риса
- одна небольшая морковь
- четверть стакана воды
- половина чайной ложки соли
- три зубчика чеснока
- два небольших помидора
- два лавровых листа
- черный молотый перец и зелень укропа – по вкусу
- шесть столовых ложек растительного масла
Овощное рагу: приготовление
Начать нужно с кабачков:
- Кабачки помыть, очистить и разрезать кубиками.
- Репчатый лук очистить и порезать соответствующими кабачкам кубиками.
- Морковь очистить, помыть и натереть на средней фракции терки.
- Небольшое количество растительного масла налить в кастрюлю.
- Затем в кастрюлю отправить нарезанные кабачки.
- Протушить на медленном огне примерно четверть часа. За это время объем кабачков должен уменьшиться примерно в два раза.
Пока кабачки тушатся надо приготовить зажарку:
- В сковороду с антипригарным покрытием налить растительное масло и разогреть его.
- В разогретое масло отправить нарезанный лук и обжаривать его до полупрозрачности.
- Затем добавить морковь и жарить еще пару минут.
- Помидоры помыть и разрезать на половинки. Потом натереть на крупной фракции терки.
- Помидоры отправить к луку с морковью и все жарить еще пару минут.
А теперь нужно соединить блюдо:
- К осевшим в два раза кабачкам добавить тушеные лук и морковь.
- Рис хорошо промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Отправить рис в кастрюлю с остальными ингредиентами.
- Посолить, добавить лаврушку и влить четверть стакана воды.
- Все аккуратно перемешать ложкой движениями снизу вверх.
- Сбавить огонь, закрыть кастрюлю крышкой и тушить около получаса до готовности риса.
- Укроп хорошо помыть, мелко нарубить.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- Чеснок и укроп добавить к уже готовому овощному рагу.
- Немного можно поперчить и, если нужно, добавить соли.
- Все окончательно перемешать и снять кастрюлю с огня.
Все, кабачки тушеные с рисом готовы. Блюдо получается очень нежными и вкусным Кушать его одно удовольствие.
Положите овощное рагу в глубокую тарелку и подайте к столу. А остальное – положите в холодильник. В холодном виде такое рагу еще вкуснее.
Овощное рагу: готов
Приятного аппетита!
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