Возьмите 2 сырые морковки и приготовьте вкусный праздничный салат

Острый и пикантный салат из моркови, можно формировать в кольце и подавать салатом, можно наполнить им корзинки или нанести на тосты. В любом случае, у вас получится очень оригинальная, ароматная, вкусная и полезная закуска.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, 2 шт;

яйца вареные, 2 шт;

чеснок по вкусу;

сыр, 100 г;

майонез, кефир или натуральный йогурт, 2 ст.л;

зелень, зерна граната, соль.

Процесс приготовления

В этот салатик вы также можете добавлять любые специи и ароматные травы для овощей.

Морковь трем на мелкой терке.

Яйца и сыр также натираем на мелкой терке.

Чеснок берите по вкусу (чем больше, тем вкуснее) и трем на мелкой терке.

Смешиваем все продукты и заправляем майонезом или кефиром или натуральным йогуртом.

Пробуем на соль, если необходимо, досолите и добавьте любимые специи для пикантности.