Возьмите 2 сырые морковки и приготовьте вкусный праздничный салат

Острый и пикантный салат из моркови, можно формировать в кольце и подавать салатом, можно наполнить им корзинки или нанести на тосты. В любом случае, у вас получится очень оригинальная, ароматная, вкусная и полезная закуска.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 2 шт;
- яйца вареные, 2 шт;
- чеснок по вкусу;
- сыр, 100 г;
- майонез, кефир или натуральный йогурт, 2 ст.л;
- зелень, зерна граната, соль.
Процесс приготовления
В этот салатик вы также можете добавлять любые специи и ароматные травы для овощей.
Морковь трем на мелкой терке.
Яйца и сыр также натираем на мелкой терке.
Чеснок берите по вкусу (чем больше, тем вкуснее) и трем на мелкой терке.
Смешиваем все продукты и заправляем майонезом или кефиром или натуральным йогуртом.
Пробуем на соль, если необходимо, досолите и добавьте любимые специи для пикантности.
Теперь вы можете сделать просто салат в кольце и украсить его зернами граната и веточками свежей зелени или использовать в качестве наполнителя для корзиночек, тарталеток или на бутерброды.
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