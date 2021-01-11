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Возьмите 2 сырые морковки и приготовьте вкусный праздничный салат

Острый и пикантный салат из моркови, можно формировать в кольце и подавать салатом, можно наполнить им корзинки или нанести на тосты. В любом случае, у вас получится очень оригинальная, ароматная, вкусная и полезная закуска.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • морковь, 2 шт;
  • яйца вареные, 2 шт;
  • чеснок по вкусу;
  • сыр, 100 г;
  • майонез, кефир или натуральный йогурт, 2 ст.л;
  • зелень, зерна граната, соль.

Процесс приготовления

В этот салатик вы также можете добавлять любые специи и ароматные травы для овощей.

Морковь трем на мелкой терке.

Яйца и сыр также натираем на мелкой терке.

Чеснок берите по вкусу (чем больше, тем вкуснее) и трем на мелкой терке.

Смешиваем все продукты  и заправляем майонезом или кефиром или натуральным йогуртом.

Пробуем на соль, если необходимо, досолите и добавьте любимые специи для пикантности.

Возьмите 2 сырые морковки и приготовьте вкусный праздничный салат

Теперь вы можете сделать просто салат в кольце и украсить его зернами граната и веточками свежей зелени или использовать в качестве наполнителя для корзиночек, тарталеток или на бутерброды.

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