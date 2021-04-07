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Творожные печенья с яблоками. Лакомство без вреда для фигуры, низкокалорийные печенья на каждый день

Творожные печенья с яблоками – очень вкусное, а самое главное низкокалорийное печенье. Это печенье подойдёт особенно детям, так как творог полезен большим содержанием кальция, столь необходимого детям.

Творожные печенья с яблоками: ингредиенты

Творожные печенья с яблоками

  1. Яблоки – 1 – 2 штуки (одна- две штуки)
  2. Сахар — 10 ч. (десять чайных ложек)
  3. Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  4. Кефир или йогурт – 100 г. (сто грамм)
  5. Творог – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  6. Корица и пудра по вкусу
  7. Соль – щепотка

 

Способ приготовления:

  • Йогурт или кефир соедините с солью, сахаром и творогом и перебиваем блендером.
  • Просеянную муку добавьте в массу и замесите мягкое тесто.
  • По желанию яблоки очистите от кожуры о порежьте дольками.
  • Тесто раскатайте в тонкий пласт и порежьте на квадратики.
  • В каждый квадрат положите дольку яблока, посыпьте сахаром и корицей.
  • На застланный пергаментом противень выложите печенье.
  • Выпекайте печенье около 15-20 минут при температуре 180 градусов до образования легкого золотого цвета.
  • Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Творожные печенья с яблоками- готово!

Творожные печенья с яблоками. Лакомство без вреда для фигуры, низкокалорийные печенья на каждый день 2

Не все детки любят кушать творог, поэтому его можно спрятать в печенье. Ваши дети обязательно оценят приятный вкус этого печенья.

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