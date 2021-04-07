Творожные печенья с яблоками. Лакомство без вреда для фигуры, низкокалорийные печенья на каждый день

Творожные печенья с яблоками – очень вкусное, а самое главное низкокалорийное печенье. Это печенье подойдёт особенно детям, так как творог полезен большим содержанием кальция, столь необходимого детям.
Творожные печенья с яблоками: ингредиенты
- Яблоки – 1 – 2 штуки (одна- две штуки)
- Сахар — 10 ч. (десять чайных ложек)
- Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Кефир или йогурт – 100 г. (сто грамм)
- Творог – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Корица и пудра по вкусу
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Йогурт или кефир соедините с солью, сахаром и творогом и перебиваем блендером.
- Просеянную муку добавьте в массу и замесите мягкое тесто.
- По желанию яблоки очистите от кожуры о порежьте дольками.
- Тесто раскатайте в тонкий пласт и порежьте на квадратики.
- В каждый квадрат положите дольку яблока, посыпьте сахаром и корицей.
- На застланный пергаментом противень выложите печенье.
- Выпекайте печенье около 15-20 минут при температуре 180 градусов до образования легкого золотого цвета.
- Остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Творожные печенья с яблоками- готово!
Не все детки любят кушать творог, поэтому его можно спрятать в печенье. Ваши дети обязательно оценят приятный вкус этого печенья.
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