Творожные печенья с яблоками. Лакомство без вреда для фигуры, низкокалорийные печенья на каждый день

Творожные печенья с яблоками – очень вкусное, а самое главное низкокалорийное печенье. Это печенье подойдёт особенно детям, так как творог полезен большим содержанием кальция, столь необходимого детям.

Творожные печенья с яблоками: ингредиенты

Яблоки – 1 – 2 штуки (одна- две штуки) Сахар — 10 ч. (десять чайных ложек) Мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм) Кефир или йогурт – 100 г. (сто грамм) Творог – 250 г. (двести пятьдесят грамм) Корица и пудра по вкусу Соль – щепотка

Способ приготовления:

Йогурт или кефир соедините с солью, сахаром и творогом и перебиваем блендером.

Просеянную муку добавьте в массу и замесите мягкое тесто.

По желанию яблоки очистите от кожуры о порежьте дольками.

Тесто раскатайте в тонкий пласт и порежьте на квадратики.

В каждый квадрат положите дольку яблока, посыпьте сахаром и корицей.

На застланный пергаментом противень выложите печенье.

Выпекайте печенье около 15-20 минут при температуре 180 градусов до образования легкого золотого цвета.

Остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Творожные печенья с яблоками- готово!

Не все детки любят кушать творог, поэтому его можно спрятать в печенье. Ваши дети обязательно оценят приятный вкус этого печенья.