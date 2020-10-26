Да хватит уже покупать! Готовлю огромную головку сыра за копейки

Сегодня хочу с вами поделиться рецептом, как я и творога делаю вкуснейший, а главное – натуральный, плавленый сыр. Мои дети его с удовольствием кушают. Вы можете добавлять в него массу разных добавок для яркого вкуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 1 кг;
- молоко, 1 л;
- масло сливочное, кусочек;
- сода щепотка;
- соль.
Процесс приготовления
Творог желательно брать домашний, но можно и купленный в магазине.
Молоко нагреваем в кастрюле и всыпаем творог.
Перемешиваем и ждем, когда творог начнет плавиться.
Когда отойдет сыворотка и творог будет плавиться, снимаем кастрюлю с плиты и всю массу перекидываем в сито.
Сыворотка стекает и вы ложкой слегка выдавливайте ее из массы, но не сильно.
Творог перекладываем обратно в кастрюлю, солим по вкусу и всыпаем соду, 0.5 ч.л и кусочек сливочного масла.
Хорошо перемешиваем массу, чтобы она не подгорела. Процесс занимает около 3 минут.
Когда массу вам будет уже трудно перемешивать, перекладываем массу в форму, смазанную растительным маслом.
Когда масса хорошо остынет, накрываем форму крышкой и отправляем на несколько часов в холодильник, можно и на ночь.
На этапе, когда вы уже будете выкладывать сырную массу в форму, вы можете добавить в нее сладкую паприку, перец, ароматные травы, прованские или французские, измельченные орехи, кусочки сухофруктов.Тогда плавленый сырок у вас получится ароматным, с оригинальным вкусом.
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