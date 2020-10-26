Да хватит уже покупать! Готовлю огромную головку сыра за копейки

Сегодня хочу с вами поделиться рецептом, как я и творога делаю вкуснейший, а главное – натуральный, плавленый сыр. Мои дети его с удовольствием кушают. Вы можете добавлять в него массу разных добавок для яркого вкуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 1 кг;

молоко, 1 л;

масло сливочное, кусочек;

сода щепотка;

соль.

Процесс приготовления

Творог желательно брать домашний, но можно и купленный в магазине.

Молоко нагреваем в кастрюле и всыпаем творог.

Перемешиваем и ждем, когда творог начнет плавиться.

Когда отойдет сыворотка и творог будет плавиться, снимаем кастрюлю с плиты и всю массу перекидываем в сито.

Сыворотка стекает и вы ложкой слегка выдавливайте ее из массы, но не сильно.

Творог перекладываем обратно в кастрюлю, солим по вкусу и всыпаем соду, 0.5 ч.л и кусочек сливочного масла.

Хорошо перемешиваем массу, чтобы она не подгорела. Процесс занимает около 3 минут.

Когда массу вам будет уже трудно перемешивать, перекладываем массу в форму, смазанную растительным маслом.

Когда масса хорошо остынет, накрываем форму крышкой и отправляем на несколько часов в холодильник, можно и на ночь.