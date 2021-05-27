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Творожная запеканка с кукурузной крупой. Вкусное блюдо для семейного завтрака

Творожная запеканка с кукурузной крупой станет Вашим любимым семейным завтраком.

Творожная запеканка с кукурузной крупой: ингредиенты

Творожная запеканка с кукурузной крупой

  1. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  2. Творог — 440 гр. (четыреста сорок грамм)
  3. Сметана — 100 гр. (сто грамм)
  4. Мёд или сахарный песок — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Кукурузная крупа — 40 гр. (сорок грамм)
  6. Щепотка соли

Способ приготовления:

  • В отдельной ёмкости соедините творог, яйца, мёд, сметану и соль. Всё тщательно перемешайте.
  • В случае, если творог зернистый, используйте погружной блендер для получения однородной консистенции.
  • Кукурузную муку промойте через сито и дайте жидкости стечь. Затем переложите к остальным ингредиентам.
  • Всё тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
  • Готовую массу перелейте в форму для выпечки, смазанную маслом, и выпекайте 40-45 минут при 180 градусов.
  • По истечении времени запеканку достаньте из духовки и оставьте остывать.

Творожная запеканка с кукурузной крупой подавайте к столу в тёплом виде.

Творожная запеканка с кукурузной крупой. Вкусное блюдо для семейного завтрака 2

Приятного аппетита!

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