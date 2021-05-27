Творожная запеканка с кукурузной крупой. Вкусное блюдо для семейного завтрака

Творожная запеканка с кукурузной крупой станет Вашим любимым семейным завтраком.
Творожная запеканка с кукурузной крупой: ингредиенты
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Творог — 440 гр. (четыреста сорок грамм)
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Мёд или сахарный песок — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Кукурузная крупа — 40 гр. (сорок грамм)
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- В отдельной ёмкости соедините творог, яйца, мёд, сметану и соль. Всё тщательно перемешайте.
- В случае, если творог зернистый, используйте погружной блендер для получения однородной консистенции.
- Кукурузную муку промойте через сито и дайте жидкости стечь. Затем переложите к остальным ингредиентам.
- Всё тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Готовую массу перелейте в форму для выпечки, смазанную маслом, и выпекайте 40-45 минут при 180 градусов.
- По истечении времени запеканку достаньте из духовки и оставьте остывать.
Творожная запеканка с кукурузной крупой подавайте к столу в тёплом виде.
Приятного аппетита!
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