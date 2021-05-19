Печённые куриные котлетки с гарниром Полосатый рейс. Красивое и вкусное блюдо

Печённые куриные котлетки с гарниром Полосатый рейс украсят любой праздничный стол и за считанные минуты исчезнут со стола.
Печённые куриные котлетки с гарниром Полосатый рейс: ингредиенты
- Куриная грудка — 1 шт. (одна штука0
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Кетчуп — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Горчица зерновая — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, специи — по вкусу
- Мука — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
Гарнир:
- Помидоры — 5-6 шт. (пять — шесть штук)
- Картофель — 6-7 шт. (шесть -семь штук)
- Лук — половина луковицы
- Чеснок — два зубчика
- Сыр любой — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Молоко — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Масло оливковое для смазки
Рецепт приготовления:
- Из куриной грудки сделайте фарш, разбейте в него яйцо, добавьте остальные продукты и перемешайте.
- Картофель очистите и нарежьте крупными ломтиками для приготовления гарнира. Отварите в подсоленной воде до готовности, нарежьте помидоры.
- В форму, натёртую чесноком и смазанную маслом выложите картофель, чередуя с помидорами, по краям формы.
- В середину выложите котлетки из фарша.
- По краям котлеток выложите нарезанный полукольцами лук, залейте заливкой из сыра, сметаны, яйца и молока.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовку на 35 — 40 минут.
Печённые куриные котлетки с гарниром Полосатый рейс готовы.
Приятного аппетита!
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