Рыба в сливках в духовке: нежная, сочная и ароматная рыба запеченная в сливках

Рыба в сливках в духовке получается невероятно нежной и ароматной. Такое блюдо украсит ваш праздничный стол. Ингредиентов уходит не много, блюдо бюджетное.

Рыба в сливках в духовке: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) мл – сливок 300 (триста) гр – филе горбуши 1 (один) зубчик – чеснока Соль по вкусу 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра

Рыба в сливках в духовке: рецепт

Нам желательно бескостный кусок. Стейк или филе. Сливки любой жирности, но не менее 23%

Рыбу нарежьте на куски

Возьмите форму для запекания с бортами средней величины. Выложите в нее рыбу кожей вниз. Добавьте к рыбе любимые специи. Это может быть молотый перец, сушеные прованские травы или же тимьян

Сливки слегка посолите. И добавьте к ним измельченный чеснок

Сыр тертый добавьте к сливкам. И влейте соус к рыбе. Положите ветку розмарина и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Рыба в сливках в духовке готова: Видео

Нежная, сочная, невероятно ароматная рыба готова. На здоровье.

Блюдо выглядит очень нарядным, поэтому смело используйте этот рецепт на праздники!