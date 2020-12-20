Рыба в сливках в духовке: нежная, сочная и ароматная рыба запеченная в сливках

Рыба в сливках в духовке получается невероятно нежной и ароматной. Такое блюдо украсит ваш праздничный стол. Ингредиентов уходит не много, блюдо бюджетное.
Рыба в сливках в духовке: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) мл – сливок
- 300 (триста) гр – филе горбуши
- 1 (один) зубчик – чеснока
- Соль по вкусу
- 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
Рыба в сливках в духовке: рецепт
- Нам желательно бескостный кусок. Стейк или филе. Сливки любой жирности, но не менее 23%
- Рыбу нарежьте на куски
- Возьмите форму для запекания с бортами средней величины. Выложите в нее рыбу кожей вниз. Добавьте к рыбе любимые специи. Это может быть молотый перец, сушеные прованские травы или же тимьян
- Сливки слегка посолите. И добавьте к ним измельченный чеснок
- Сыр тертый добавьте к сливкам. И влейте соус к рыбе. Положите ветку розмарина и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
Рыба в сливках в духовке готова: Видео
Нежная, сочная, невероятно ароматная рыба готова. На здоровье.
Блюдо выглядит очень нарядным, поэтому смело используйте этот рецепт на праздники!
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