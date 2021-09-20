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Пирог из овсянки. Полезное лакомство к завтраку

Пирог из овсянки получается очень вкусным и полезным. Это прекрасный завтрак для всей семьи.

Пирог из овсянки: ингредиенты

Пирог из овсянки

  1. Овсянка — 200 гр. (двести грамм)
  2. Кефир 2,5 % — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  3. Творог 5% — 200 гр. (двести грамм)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Чернослив — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Курага — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Изюм — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  8. Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Сухофрукты вымойте и нарежьте кубиками.
  • Смешайте в миске овсянку и кефир, добавьте творог, яйца, соду, гашеную уксусом.
  • Овсянке дайте набухнуть, затем добавьте к ней сухофрукты.
  • Застелите форму пергаментом вместе с боками.
  • Тесто перелейте в форму и выпекайте в течение получаса при 180 градусах.
  • Подавайте к столу в остывшем виде.

Пирог из овсянки. Полезное лакомство к завтраку 2

Пирог из овсянки: видео

Пеките на здоровье!

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