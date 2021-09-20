Пирог из овсянки. Полезное лакомство к завтраку

Пирог из овсянки получается очень вкусным и полезным. Это прекрасный завтрак для всей семьи.
Пирог из овсянки: ингредиенты
- Овсянка — 200 гр. (двести грамм)
- Кефир 2,5 % — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Творог 5% — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Чернослив — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Курага — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Изюм — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Сухофрукты вымойте и нарежьте кубиками.
- Смешайте в миске овсянку и кефир, добавьте творог, яйца, соду, гашеную уксусом.
- Овсянке дайте набухнуть, затем добавьте к ней сухофрукты.
- Застелите форму пергаментом вместе с боками.
- Тесто перелейте в форму и выпекайте в течение получаса при 180 градусах.
- Подавайте к столу в остывшем виде.
Пирог из овсянки: видео
Пеките на здоровье!
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