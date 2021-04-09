Малосольные огурцы Трясуны. Закатать их получается быстро и без проблем.

Малосольные огурцы Трясуны просто спасение для любителей соленья. Если у Вас намечается застолье, Вы можете быстренько приготовить такие огурчики и всех порадовать.

Малосольные огурцы Трясуны: ингредиенты

свежие огурцы среднего размера — 1 кг. ( один килограмм) соль— 1,5 ст. (полторы столовых ложек) укроп – один пучок чеснок — три зубчика

Способ приготовления:

Огурцы промываем, разрезаем вдоль на четыре части. Нужно выбирать огурцы среднего размера, так как в них семена намного мельче. В случае, если огурцы мягкие, их надо заранее замочить в холодной воде на несколзко часов, чтобы соленье получилось хрустящим.

Очищенный чеснок нужно нарезать тонкими слайсами.

Пучок зеленого укропа вместе со стеблями моем и рубим ножом.

Подготовленные огурцы складываем в глубокую миску, кладём укроп и измельченный чеснок.

Все солим и тщательно перемешиваем руками.

Огурцы перекладываем в контейнер, закрываем и в течении нескольких минут тщательно трясем. Это помогает огурцам пустить сок и более быстро пропитаться ароматами и солью. Если нету контейнера, можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом.

Огурцы готовы, их можно сразу подавать к столу, а можно на пару часов убрать в холодильник.

Малосольные огурцы трясуны — это то что надо!

Готовьте на здоровье!