Малосольные огурцы Трясуны. Закатать их получается быстро и без проблем.

Малосольные огурцы Трясуны просто спасение для любителей соленья. Если у Вас намечается застолье, Вы можете быстренько приготовить такие огурчики и всех порадовать.
Малосольные огурцы Трясуны: ингредиенты
- свежие огурцы среднего размера — 1 кг. ( один килограмм)
- соль— 1,5 ст. (полторы столовых ложек)
- укроп – один пучок
- чеснок — три зубчика
Способ приготовления:
- Огурцы промываем, разрезаем вдоль на четыре части. Нужно выбирать огурцы среднего размера, так как в них семена намного мельче. В случае, если огурцы мягкие, их надо заранее замочить в холодной воде на несколзко часов, чтобы соленье получилось хрустящим.
- Очищенный чеснок нужно нарезать тонкими слайсами.
- Пучок зеленого укропа вместе со стеблями моем и рубим ножом.
- Подготовленные огурцы складываем в глубокую миску, кладём укроп и измельченный чеснок.
- Все солим и тщательно перемешиваем руками.
- Огурцы перекладываем в контейнер, закрываем и в течении нескольких минут тщательно трясем. Это помогает огурцам пустить сок и более быстро пропитаться ароматами и солью. Если нету контейнера, можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом.
- Огурцы готовы, их можно сразу подавать к столу, а можно на пару часов убрать в холодильник.
Малосольные огурцы трясуны — это то что надо!
Готовьте на здоровье!
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