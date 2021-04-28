Шарики из сгущёнки. Простой рецепт вкусного лакомства на скорую руку

Шарики из сгущёнки можно быстро приготовить к утреннему чаю. Этот быстрый но сытный десерт непременно всем очень понравится. При желании можете добавить в тесто лимонную цедру, для получения ароматной кислинки.
Шарики из сгущёнки: ингредиенты
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Мука 0 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Уксус — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Сгущённое молоко — 0,5 б. (половина банки)
- Растительное масло — около 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
Как приготовить:
- Сгущёнку соедините с яйцом и тщательно взбейте до получения однородной массы.
- Соду погасите уксусом и добавьте в яичную массу, перемешайте.
- Муку просейте и вводите частями в тесто, до того, пока тесто не станет мягким и податливым, немного липким.
- Из теста сформируйте шарики размером с грецкий орех, руки намочите.
- Бросайте шарики в разогретое растительное масло — при жарке они будут увеличиваться, поэтому сразу много забрасывать не надо.
- Готовые шарики выложите на бумажные полотенца, затем сложите на блюдо и посыпьте пудрой.
Шарики из сгущёнки станут любимым лакомством у Вас в доме.
Приятного аппетита!
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