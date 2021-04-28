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Шарики из сгущёнки. Простой рецепт вкусного лакомства на скорую руку

Шарики из сгущёнки можно быстро приготовить к утреннему чаю. Этот быстрый но сытный десерт непременно всем очень понравится. При желании можете добавить в тесто лимонную цедру, для получения ароматной кислинки.

Шарики из сгущёнки: ингредиенты

Шарики из сгущёнки

  1. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  2. Мука 0 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  4. Уксус — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  5. Сгущённое молоко — 0,5 б. (половина банки)
  6. Растительное масло — около 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)

Как приготовить:

  • Сгущёнку соедините с яйцом и тщательно взбейте до получения однородной массы.
  • Соду погасите уксусом и добавьте в яичную массу, перемешайте.
  • Муку просейте и вводите частями в тесто, до того, пока тесто не станет мягким и податливым, немного липким.
  • Из теста сформируйте шарики размером с грецкий орех, руки намочите.
  • Бросайте шарики в разогретое растительное масло — при жарке они будут увеличиваться, поэтому сразу много забрасывать не надо.
  • Готовые шарики выложите на бумажные полотенца, затем сложите на блюдо и посыпьте пудрой.

Шарики из сгущёнки станут любимым лакомством у Вас в доме.

Шарики из сгущёнки. Простой рецепт вкусного лакомства на скорую руку 2

Приятного аппетита!

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