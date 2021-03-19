Что едят дети в Италии? если ваши привередничают – расскажите им

Мои итальянские подруги, которые уже обзавелись потомством, регулярно сетуют на детский аппетит. Расскажу вам, что едят дети в Италии – дома, в заведениях и в школьных столовых, – и вы поймёте, почему местные мамочки зря жалуются.

Вот главное, что стоит знать о «детском» рационе в Италии:

Его, можно сказать, не существует. Дети, как только научились жевать, едят то же, что и взрослые .

. Основа домашнего и тем более школьного (но о нём ниже) питания – паста , то бишь всевозможные «макароны».

, то бишь всевозможные «макароны». Редко в каком ресторане встретишь специальное «детское» меню . Ребёнку скорее предложат половинку обычной порции любого блюда или просто сварят пасту «без ничего» (а ещё, если родители не слишком возражают, принесут булок и конфету ).

. Ребёнку скорее предложат половинку обычной порции любого блюда или просто сварят пасту «без ничего» (а ещё, если родители не слишком возражают, принесут булок и конфету ). Мои друзья давали годовалому сынишке, у которого резались зубы, «погрызть»… кусок пармезана . Парню нравилось.

. Парню нравилось. Нормальная для Италии картина – взрослые с обычным крепким кофе и ребёнок лет трёх с капучино в баре.

школьная столовая в Италии (фото – andria.gocity.it)

Всё вышеперечисленное не отменяет того факта, что итальянским родителям тоже бывает непросто накормить своих детей как следует, да ещё и по возможности здоровой пищей.

Вот на что в разное время, с детьми разного возраста и пола жаловались мои местные приятели:

ни в какую не ест спаржу

почти не ест овощи (более опытная мама посоветовала «натереть, например, морковки и заправить оливковым маслом с небольшим количеством уксуса – точно понравится»)

просто мало ест (кусок хлеба с оливковым маслом, тарелка равиоли и десерт в обед – и речь шла о трёхлетнем ребёнке! )

) отказывается от супов-пюре…

Что меня отдельно удивляет в итальянских детишках – так это то, что в результате они обычно вырастают во вполне себе стройных взрослых, несмотря на то, сколько едят (и сколько в них в состоянии запихать особенно южные бабушки), на их (это, впрочем, интернационально) любовь к жареной картошке и прочей «макдачке», сладкому и газировке, и на их рацион в принципе (утром «средний» итальянский ребёнок выпивает стакан молока с чем-нибудь сладким, потом ест фрукты, днём полноценно обедает, на полдник – снова сладкое, на ужин – опять «нормальная взрослая» еда).

Почему-то дети в Италии (напомню, я сужу лишь по своим друзьям, но дети есть у многих из них), помимо сладостей и пасты, особенно любят prosciutto cotto (варёная ветчина?) и яйца.

Менее дикие, по сравнению с описанной выше морковкой, трюки местных с овощами включают приготовление сладких тортов и несладких пирогов, а также извлечение слишком горьких для детишек листьев руколы и радиккьо из салата.

А если верить здешним исследованиям и опросам, итальянские детишки предпочитают следующее:

короткую пасту, лучше просто с томатным соусом

пиццу

картошку, желательно жареную

курицу

разные аналоги наших «котлет»

сладости, особенно «Нутеллу»

мороженое

из фруктов – бананы

Как итальянских детей кормят в школе?

Одна из главных составляющих рациона итальянских детишек – что дома, что в школе – фрукты. Кроме того, как я уже заметила (и как видно на фотографиях), на обед школьники часто едят пасту.

Поскольку личного опыта (детей в итальянскую школу не водила, в школьной столовой тут не работала ) у меня нет, попросила подружку рассказать, чем на этой неделе кормили в школе её восьмилетнюю дочь.

По её словам, из первых один раз на обед подали ризотто и четыре раза – пасту (разную – лазанью, с песто, с томатами, «и две ещё с чем-то»), на второе – рыба или мясо (мясо, говорит, готовят чаще), на гарнир – всегда сырые или готовые овощи, плюс хлеб, плюс к каждому приёму пищи фрукты (всегда разные).

Не знаю, как обстоят и обстояли дела у вас, но многие мои подруги в России готовят для детей отдельно, а для меня в детстве вообще сооружали какие-то замки из еды и как могли «маскировали» несъедобное, как мне тогда казалось, полезное – «лишь бы нормально поела».