Что едят дети в Италии? если ваши привередничают – расскажите им

Мои итальянские подруги, которые уже обзавелись потомством, регулярно сетуют на детский аппетит. Расскажу вам, что едят дети в Италии – дома, в заведениях и в школьных столовых, – и вы поймёте, почему местные мамочки зря жалуются.
Вот главное, что стоит знать о «детском» рационе в Италии:
- Его, можно сказать, не существует. Дети, как только научились жевать, едят то же, что и взрослые.
- Основа домашнего и тем более школьного (но о нём ниже) питания – паста, то бишь всевозможные «макароны».
- Редко в каком ресторане встретишь специальное «детское» меню. Ребёнку скорее предложат половинку обычной порции любого блюда или просто сварят пасту «без ничего» (а ещё, если родители не слишком возражают, принесут булок и конфету ).
- Мои друзья давали годовалому сынишке, у которого резались зубы, «погрызть»… кусок пармезана. Парню нравилось.
- Нормальная для Италии картина – взрослые с обычным крепким кофе и ребёнок лет трёх с капучино в баре.
Всё вышеперечисленное не отменяет того факта, что итальянским родителям тоже бывает непросто накормить своих детей как следует, да ещё и по возможности здоровой пищей.
Вот на что в разное время, с детьми разного возраста и пола жаловались мои местные приятели:
- ни в какую не ест спаржу
- почти не ест овощи (более опытная мама посоветовала «натереть, например, морковки и заправить оливковым маслом с небольшим количеством уксуса – точно понравится»)
- просто мало ест (кусок хлеба с оливковым маслом, тарелка равиоли и десерт в обед – и речь шла о трёхлетнем ребёнке!)
- отказывается от супов-пюре…
Что меня отдельно удивляет в итальянских детишках – так это то, что в результате они обычно вырастают во вполне себе стройных взрослых, несмотря на то, сколько едят (и сколько в них в состоянии запихать особенно южные бабушки), на их (это, впрочем, интернационально) любовь к жареной картошке и прочей «макдачке», сладкому и газировке, и на их рацион в принципе (утром «средний» итальянский ребёнок выпивает стакан молока с чем-нибудь сладким, потом ест фрукты, днём полноценно обедает, на полдник – снова сладкое, на ужин – опять «нормальная взрослая» еда).
Почему-то дети в Италии (напомню, я сужу лишь по своим друзьям, но дети есть у многих из них), помимо сладостей и пасты, особенно любят prosciutto cotto (варёная ветчина?) и яйца.
Менее дикие, по сравнению с описанной выше морковкой, трюки местных с овощами включают приготовление сладких тортов и несладких пирогов, а также извлечение слишком горьких для детишек листьев руколы и радиккьо из салата.
А если верить здешним исследованиям и опросам, итальянские детишки предпочитают следующее:
- короткую пасту, лучше просто с томатным соусом
- пиццу
- картошку, желательно жареную
- курицу
- разные аналоги наших «котлет»
- сладости, особенно «Нутеллу»
- мороженое
- из фруктов – бананы
Как итальянских детей кормят в школе?
Одна из главных составляющих рациона итальянских детишек – что дома, что в школе – фрукты. Кроме того, как я уже заметила (и как видно на фотографиях), на обед школьники часто едят пасту.
Поскольку личного опыта (детей в итальянскую школу не водила, в школьной столовой тут не работала ) у меня нет, попросила подружку рассказать, чем на этой неделе кормили в школе её восьмилетнюю дочь.
По её словам, из первых один раз на обед подали ризотто и четыре раза – пасту (разную – лазанью, с песто, с томатами, «и две ещё с чем-то»), на второе – рыба или мясо (мясо, говорит, готовят чаще), на гарнир – всегда сырые или готовые овощи, плюс хлеб, плюс к каждому приёму пищи фрукты (всегда разные).
Не знаю, как обстоят и обстояли дела у вас, но многие мои подруги в России готовят для детей отдельно, а для меня в детстве вообще сооружали какие-то замки из еды и как могли «маскировали» несъедобное, как мне тогда казалось, полезное – «лишь бы нормально поела».
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