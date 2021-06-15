Торт Спартак. Изумительный десерт с пикантным вкусом

Торт Спартак — это медовик с заварным кремом и шоколадно-медовыми коржами. Очень вкусный и нежный десерт.

Торт Спартак: ингредиенты

Крем:

Яйца — 3 шт. (три штуки) Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров0 Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка) Мука — 3 ст. л (три столовые ложки) Ванилин — 1 п. (один пакетик) Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Масло сливочное — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)

Тесто:

Молоко — 2 ст. л (две столовые ложки) Яйца — 1 шт. (одна штука) Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка) Сахар — 150гр. (сто пятьдесят грамм) Мёд — 3 ст. л (три столовые ложки) Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм) Мука- 400 гр. (четыреста грамм) Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

Приготовьте крем: всё, кроме сливочного масла смешайте в кастрюле.

На медленном огне варите, постоянно помешивая, до загустения. Затем остудите до комнатной температуры.

Приготовьте тесто: все ингредиенты, кроме муки, смешайте в кастрюле и варите на медленном огне до увеличения массы 10-15 минут.

Снимите с огня, добавьте 2 ложки какао, размешайте и добавьте всю муку. Перемешайте.

Сначала тесто будет слишком мягким, после остывания оно станет твёрже.

Тесто разделите на 5 частей, раскатывайте и выпекайте в духовке.

Крем: Сливочное масло взбейте и понемногу добавьте крем.

Все коржи обмажьте кремом, сверху выложите пятый корж и залейте шоколадной глазурью — 100 грам шоколада растопите с 1-2 ст. л растительного масла на водяной бане.

Торт можете подержать в холодильнике.

Торт Спартак готов!

Пеките на здоровье!