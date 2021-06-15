Торт Спартак. Изумительный десерт с пикантным вкусом

Торт Спартак — это медовик с заварным кремом и шоколадно-медовыми коржами. Очень вкусный и нежный десерт.
Торт Спартак: ингредиенты
Крем:
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров0
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Ванилин — 1 п. (один пакетик)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Масло сливочное — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
Тесто:
- Молоко — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар — 150гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мёд — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Мука- 400 гр. (четыреста грамм)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Приготовьте крем: всё, кроме сливочного масла смешайте в кастрюле.
- На медленном огне варите, постоянно помешивая, до загустения. Затем остудите до комнатной температуры.
- Приготовьте тесто: все ингредиенты, кроме муки, смешайте в кастрюле и варите на медленном огне до увеличения массы 10-15 минут.
- Снимите с огня, добавьте 2 ложки какао, размешайте и добавьте всю муку. Перемешайте.
- Сначала тесто будет слишком мягким, после остывания оно станет твёрже.
- Тесто разделите на 5 частей, раскатывайте и выпекайте в духовке.
- Крем: Сливочное масло взбейте и понемногу добавьте крем.
- Все коржи обмажьте кремом, сверху выложите пятый корж и залейте шоколадной глазурью — 100 грам шоколада растопите с 1-2 ст. л растительного масла на водяной бане.
- Торт можете подержать в холодильнике.
Торт Спартак готов!
Пеките на здоровье!
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