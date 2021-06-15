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Торт Спартак. Изумительный десерт с пикантным вкусом

Торт Спартак — это медовик с заварным кремом и шоколадно-медовыми коржами. Очень вкусный и нежный десерт.

Торт Спартак: ингредиенты

Торт Спартак

Крем:

  1. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  2. Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров0
  3. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Ванилин — 1 п. (один пакетик)
  6. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  7. Масло сливочное — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)

Тесто:

  1. Молоко — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  3. Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Сахар — 150гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Мёд — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Мука- 400 гр. (четыреста грамм)
  8. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Приготовьте крем: всё, кроме сливочного масла смешайте в кастрюле.
  • На медленном огне варите, постоянно помешивая, до загустения. Затем остудите до комнатной температуры.
  • Приготовьте тесто: все ингредиенты, кроме муки, смешайте в кастрюле и варите на медленном огне до увеличения массы 10-15 минут.
  • Снимите с огня, добавьте 2 ложки какао, размешайте и добавьте всю муку. Перемешайте.
  • Сначала тесто будет слишком мягким, после остывания оно станет твёрже.
  • Тесто разделите на 5 частей, раскатывайте и выпекайте в духовке.
  • Крем: Сливочное масло взбейте и понемногу добавьте крем.
  • Все коржи обмажьте кремом, сверху выложите пятый корж и залейте шоколадной глазурью — 100 грам шоколада растопите с 1-2 ст. л растительного масла на водяной бане.
  • Торт можете подержать в холодильнике.

Торт Спартак готов!

Торт Спартак. Изумительный десерт с пикантным вкусом 2

Пеките на здоровье!

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