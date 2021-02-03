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Кабачки с сыром в духовке: очень оригинальная закуска

Кабачки с сыром в духовке! Сегодня на повестке дня оригинальная закуска – вкусные кабачки в духовке. Очень полезная для тех, кто придерживается правильного питания. Готовится такая закуска просто, легко и быстро.

Кабачки с сыром в духовке: ингредиенты

Кабачки с сыром в духовке

  • два кабачка среднего размера
  • одно яйцо среднего размера
  • половина пучка укропа
  • сто пятьдесят грамм сыра
  • соль и черный молотый перец – на вкус
  • две столовые ложки панировочных сухарей
  • зубчик чеснока – для пикантности
  • столовая ложка кунжута

Кабачки с сыром в духовке: приготовление.

Кабачки с сыром в духовке

Начать надо с панировки:

  • Яйцо вбить в глубокую емкость.
  • Чеснок очистить и выдавить при помощи пресса в яйцо. Хорошо взбить вилочкой.
  • Посолить и поперчить. Снова взбить яйцо вилочкой.
  • Укроп почистить, промыть под проточной водой и мелко нарубить.
  • Сыр натереть на крупной фракции терки. Небольшое количество тертого сыра положить на дно плоской тарелочки.
  • Поверх сыра посыпать часть измельченного укропа. Добавить половину порции панировочных сухарей.
  • Всю массу хорошенько перемешать руками.

Теперь приступим к приготовлению вкусной закуски:

  • Кабачки почистить, помыть и нарезать длинными брусочками.
  • Каждый брусочек обмакнуть в яйцо, обвалять в сырной панировке.

Кабачки с сыром в духовке

  • Противень застелить пергаментной бумагой и выложить туда все брусочки в панировке.
  • Сверху присыпать кунжутом.
  • Духовку прогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить туда противень с брусочками из кабачка приблизительно на полчаса.

Кабачки с сыром в духовке

Ну вот, наша вкусная закуска готова!

Кабачки с сыром в духовке: готовы

Выложите хрустящие сырные палочки из кабачка на красивую плоскую тарелку, посыпать оставшейся зеленью и подать к столу.

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