Кабачки с сыром в духовке: очень оригинальная закуска

Кабачки с сыром в духовке! Сегодня на повестке дня оригинальная закуска – вкусные кабачки в духовке. Очень полезная для тех, кто придерживается правильного питания. Готовится такая закуска просто, легко и быстро.

Кабачки с сыром в духовке: ингредиенты

два кабачка среднего размера

одно яйцо среднего размера

половина пучка укропа

сто пятьдесят грамм сыра

соль и черный молотый перец – на вкус

две столовые ложки панировочных сухарей

зубчик чеснока – для пикантности

столовая ложка кунжута

Кабачки с сыром в духовке: приготовление.

Начать надо с панировки:

Яйцо вбить в глубокую емкость.

Чеснок очистить и выдавить при помощи пресса в яйцо. Хорошо взбить вилочкой.

Посолить и поперчить. Снова взбить яйцо вилочкой.

Укроп почистить, промыть под проточной водой и мелко нарубить.

Сыр натереть на крупной фракции терки. Небольшое количество тертого сыра положить на дно плоской тарелочки.

Поверх сыра посыпать часть измельченного укропа. Добавить половину порции панировочных сухарей.

Всю массу хорошенько перемешать руками.

Теперь приступим к приготовлению вкусной закуски:

Кабачки почистить, помыть и нарезать длинными брусочками.

Каждый брусочек обмакнуть в яйцо, обвалять в сырной панировке.

Противень застелить пергаментной бумагой и выложить туда все брусочки в панировке.

Сверху присыпать кунжутом.

Духовку прогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить туда противень с брусочками из кабачка приблизительно на полчаса.

Ну вот, наша вкусная закуска готова!

Кабачки с сыром в духовке: готовы

Выложите хрустящие сырные палочки из кабачка на красивую плоскую тарелку, посыпать оставшейся зеленью и подать к столу.