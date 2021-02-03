Кабачки с сыром в духовке: очень оригинальная закуска

Кабачки с сыром в духовке! Сегодня на повестке дня оригинальная закуска – вкусные кабачки в духовке. Очень полезная для тех, кто придерживается правильного питания. Готовится такая закуска просто, легко и быстро.
Кабачки с сыром в духовке: ингредиенты
- два кабачка среднего размера
- одно яйцо среднего размера
- половина пучка укропа
- сто пятьдесят грамм сыра
- соль и черный молотый перец – на вкус
- две столовые ложки панировочных сухарей
- зубчик чеснока – для пикантности
- столовая ложка кунжута
Кабачки с сыром в духовке: приготовление.
Начать надо с панировки:
- Яйцо вбить в глубокую емкость.
- Чеснок очистить и выдавить при помощи пресса в яйцо. Хорошо взбить вилочкой.
- Посолить и поперчить. Снова взбить яйцо вилочкой.
- Укроп почистить, промыть под проточной водой и мелко нарубить.
- Сыр натереть на крупной фракции терки. Небольшое количество тертого сыра положить на дно плоской тарелочки.
- Поверх сыра посыпать часть измельченного укропа. Добавить половину порции панировочных сухарей.
- Всю массу хорошенько перемешать руками.
Теперь приступим к приготовлению вкусной закуски:
- Кабачки почистить, помыть и нарезать длинными брусочками.
- Каждый брусочек обмакнуть в яйцо, обвалять в сырной панировке.
- Противень застелить пергаментной бумагой и выложить туда все брусочки в панировке.
- Сверху присыпать кунжутом.
- Духовку прогреть до ста восьмидесяти градусов и отправить туда противень с брусочками из кабачка приблизительно на полчаса.
Ну вот, наша вкусная закуска готова!
Кабачки с сыром в духовке: готовы
Выложите хрустящие сырные палочки из кабачка на красивую плоскую тарелку, посыпать оставшейся зеленью и подать к столу.
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