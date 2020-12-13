Салат Шишка: слоёный вкусный салат, поданный в виде шишек

Салат Шишка будем выкладывать слоям, подавать в виде шишек! Отличный вариант салата отлично подойдет для торжественного стола.

Салат Шишка: ингредиенты

3 (три) шт – картофеля 300 (триста) гр – копченой курицы 3 (три) шт – соленых огурца 3 (три) шт – яиц 100 (сто) гр – майонеза 100 (сто) гр – твердого сыра 200 (двести) гр – миндаля Соль, укроп и свежий розмарин по вкусу

Салат Шишка: рецепт

Картофель отварите в мундире

Яйца тоже отварите

Миндаль обжарьте на сухой сковороде

Картофель натрите на крупной терке и добавьте к нему две ст. ложки майонеза, и щепотку соли

Я выкладываю салат в виде двух шишек. Вы же можете в виде трех или одной. Итак, выложите картофель на блюдо двумя овалами, формой шишки

Курицу мелко нарежьте, тоже смешайте с майонезом и выложите вторым слоем на картофель

Огурцы нарежьте мелким кубиком, добавьте ложку майонеза, смешайте и выложите третий слой

Яйца натрите на крупной терке. Также смешайте их с майонезом и выложите следующим слоем

Сыр натрите на терке. Смешайте его с майонезом и выложите следующий слой салата. Промажьте салат майонезом обильно, чтобы слои не виднелись

Миндаль должен быть обязательно прожаренным. Выложите миндаль на салат придавливая, чтобы хорошо держались они. Зеленью украсьте шишки, так будет похоже на хвою.

Салат Шишка готов: Видео

Получилось очень нарядно и эффектно. Удивите своих гостей новинкой на вашем праздничном столе. Все сразу станет интересно, что же прячется под шишкой. А там всех ждет очень вкусный слоеный салат. На здоровье.