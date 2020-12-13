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Салат Шишка: слоёный вкусный салат, поданный в виде шишек

Салат Шишка будем выкладывать слоям, подавать в виде шишек! Отличный вариант салата отлично подойдет для торжественного стола.

Салат Шишка: ингредиенты

Салат Шишка

  1. 3 (три) шт – картофеля
  2. 300 (триста) гр – копченой курицы
  3. 3 (три) шт – соленых огурца
  4. 3 (три) шт – яиц
  5. 100 (сто) гр – майонеза
  6. 100 (сто) гр – твердого сыра
  7. 200 (двести) гр – миндаля
  8. Соль, укроп и свежий розмарин по вкусу

Салат Шишка: рецепт

Салат Шишка

  • Картофель отварите в мундире
  • Яйца тоже отварите
  • Миндаль обжарьте на сухой сковороде
  • Картофель натрите на крупной терке и добавьте к нему две ст. ложки майонеза, и щепотку соли
  • Я выкладываю салат в виде двух шишек. Вы же можете в виде трех или одной. Итак, выложите картофель на блюдо двумя овалами, формой шишки
  • Курицу мелко нарежьте, тоже смешайте с майонезом и выложите вторым слоем на картофель
  • Огурцы нарежьте мелким кубиком, добавьте ложку майонеза, смешайте и выложите третий слой
  • Яйца натрите на крупной терке. Также смешайте их с майонезом и выложите следующим слоем
  • Сыр натрите на терке. Смешайте его с майонезом и выложите следующий слой салата. Промажьте салат майонезом обильно, чтобы слои не виднелись
  • Миндаль должен быть обязательно прожаренным. Выложите миндаль на салат придавливая, чтобы хорошо держались они.
    Зеленью украсьте шишки, так будет похоже на хвою.

Салат Шишка готов: Видео

Получилось очень нарядно и эффектно. Удивите своих гостей новинкой на вашем праздничном столе. Все сразу станет интересно, что же прячется под шишкой. А там всех ждет очень вкусный слоеный салат. На здоровье.

Салат Шишка

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