Салат Шишка: слоёный вкусный салат, поданный в виде шишек

Салат Шишка будем выкладывать слоям, подавать в виде шишек! Отличный вариант салата отлично подойдет для торжественного стола.
Салат Шишка: ингредиенты
- 3 (три) шт – картофеля
- 300 (триста) гр – копченой курицы
- 3 (три) шт – соленых огурца
- 3 (три) шт – яиц
- 100 (сто) гр – майонеза
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 200 (двести) гр – миндаля
- Соль, укроп и свежий розмарин по вкусу
Салат Шишка: рецепт
- Картофель отварите в мундире
- Яйца тоже отварите
- Миндаль обжарьте на сухой сковороде
- Картофель натрите на крупной терке и добавьте к нему две ст. ложки майонеза, и щепотку соли
- Я выкладываю салат в виде двух шишек. Вы же можете в виде трех или одной. Итак, выложите картофель на блюдо двумя овалами, формой шишки
- Курицу мелко нарежьте, тоже смешайте с майонезом и выложите вторым слоем на картофель
- Огурцы нарежьте мелким кубиком, добавьте ложку майонеза, смешайте и выложите третий слой
- Яйца натрите на крупной терке. Также смешайте их с майонезом и выложите следующим слоем
- Сыр натрите на терке. Смешайте его с майонезом и выложите следующий слой салата. Промажьте салат майонезом обильно, чтобы слои не виднелись
- Миндаль должен быть обязательно прожаренным. Выложите миндаль на салат придавливая, чтобы хорошо держались они. Зеленью украсьте шишки, так будет похоже на хвою.
Салат Шишка готов: Видео
Получилось очень нарядно и эффектно. Удивите своих гостей новинкой на вашем праздничном столе. Все сразу станет интересно, что же прячется под шишкой. А там всех ждет очень вкусный слоеный салат. На здоровье.
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