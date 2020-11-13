Про очередность слоев в селедке под шубой. Мое мнение

У подруги на прошлой неделе намечался юбилей. Я уже привыкла помогать готовить торжественный стол.
Меня приглашают практически всегда — подруги, сестры, родители. Я умею готовить и люблю это делать.
Так вот, я в очередной раз приехала помогать подруге приготовить и накрывать стол для гостей.
Одним из блюд подразумевалась селедка под шубой.
И вот тут-то у нас с подругой начались разногласия.
Я готовлю этот салат следующим образом:
- 1-й слой — картошка;
- 2-й слой — 1/2 часть лука;
- 3-й слой — селедка;
- 4-й слой — оставшийся лук;
- 5-й слой — яйца;
- 6-й слой — морковка;
- 7-й слой свекла.
Майонезом промазываю не каждый слой, а через один, иначе салат «плавает».
Когда я начала выкладывать на блюдо картошку и лук, подруга обомлела.
Ведь первым слоем должна идти селедка, а все остальное — шуба.
Выкладывать селедку на «подушку» из картошки — это ошибка. Так учила мою подругу ее мама, которая всю жизнь проработала в столовой при одном из заводов.
В итоге, мы приготовили Селедку под шубой в двух вариациях — с «подушкой» из картошки и без нее, когда селедка — это самый нижний слой.
Гости съели — и мою «шубу» и то, что приготовила подруга.
Ели и нахваливали.
А может нет никакой разницы в каком порядке выкладывать слои в этом салате?
А как Вы готовите селедку под шубой?
В каком порядке выкладываете слои в этом салате?
Поделитесь своими ответами в комментариях.
Спасибо!
И приятного аппетита!
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