Про очередность слоев в селедке под шубой. Мое мнение

У подруги на прошлой неделе намечался юбилей. Я уже привыкла помогать готовить торжественный стол.

Меня приглашают практически всегда — подруги, сестры, родители. Я умею готовить и люблю это делать.

Так вот, я в очередной раз приехала помогать подруге приготовить и накрывать стол для гостей.

Одним из блюд подразумевалась селедка под шубой.

И вот тут-то у нас с подругой начались разногласия.

Я готовлю этот салат следующим образом:

1-й слой — картошка;

2-й слой — 1/2 часть лука;

3-й слой — селедка;

4-й слой — оставшийся лук;

5-й слой — яйца;

6-й слой — морковка;

7-й слой свекла.

Майонезом промазываю не каждый слой, а через один, иначе салат «плавает».

Когда я начала выкладывать на блюдо картошку и лук, подруга обомлела.

Ведь первым слоем должна идти селедка, а все остальное — шуба.

Выкладывать селедку на «подушку» из картошки — это ошибка. Так учила мою подругу ее мама, которая всю жизнь проработала в столовой при одном из заводов.

В итоге, мы приготовили Селедку под шубой в двух вариациях — с «подушкой» из картошки и без нее, когда селедка — это самый нижний слой.

Гости съели — и мою «шубу» и то, что приготовила подруга.

Ели и нахваливали.

А может нет никакой разницы в каком порядке выкладывать слои в этом салате?

А как Вы готовите селедку под шубой?

В каком порядке выкладываете слои в этом салате?

Поделитесь своими ответами в комментариях.

Спасибо!

И приятного аппетита!