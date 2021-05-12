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Фаршированные перцы по-сербски. Блюдо получается сочным, благодаря соусу пассата

Фаршированные перцы по-сербски с использованием сербского соуса пассата придаёт блюду пикантный вкус.

Фаршированные перцы по-сербски: ингредиенты

Фаршированные перцы по-сербски

  1. Мясной фарш из свинины-говядины — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Вода — 1 л. (один литр)
  3. Перцы разноцветные — 6 шт. (шесть штук)
  4. Пассата — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  5. Картофель среднего размера — 2 шт. (две штуки)
  6. Пропаренный длинный рис — 90 гр. (девяносто грамм)
  7. Острый красный перец — 2 ч. л (две чайные ложки)
  8. Смесь перцев или другая приправа
  9. Чеснок — 3 д. (три дольки)
  10. Масло растительное
  11. Соль
  12. Лук крупный — 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

  • В глубокой сковороде разогрейте 2 ст. л растительного масла. Лук и чеснок измельчите. Затем лук обжарьте, добавьте к нему рис, чеснок, острый перец, приправы и жарьте три минуты.
  • Поджарку в горячем виде выложите в фарш, поперчите, посолите и тщательно перемешайте.
  • Форму с высокими бортиками смажьте маслом и выложите туда перцы.
  • Залейте соус пассата и воду, добавьте две щепотки соли.
  • Под крышкой или фольгой запекайте перцы при 220 градусах в течение 80 минут.
  • Перцы откройте и пеките ещё 30 минут.
  • Полейте перцы сметанным соусом и горячими подавайте к столу.

Фаршированные перцы по-сербски удивят Вас невероятным вкусом.

Фаршированные перцы по-сербски. Блюдо получается сочным, благодаря соусу пассата 2

Готовьте на здоровье!

 

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