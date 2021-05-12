Фаршированные перцы по-сербски. Блюдо получается сочным, благодаря соусу пассата

Фаршированные перцы по-сербски с использованием сербского соуса пассата придаёт блюду пикантный вкус.
Фаршированные перцы по-сербски: ингредиенты
- Мясной фарш из свинины-говядины — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Перцы разноцветные — 6 шт. (шесть штук)
- Пассата — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Картофель среднего размера — 2 шт. (две штуки)
- Пропаренный длинный рис — 90 гр. (девяносто грамм)
- Острый красный перец — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Смесь перцев или другая приправа
- Чеснок — 3 д. (три дольки)
- Масло растительное
- Соль
- Лук крупный — 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- В глубокой сковороде разогрейте 2 ст. л растительного масла. Лук и чеснок измельчите. Затем лук обжарьте, добавьте к нему рис, чеснок, острый перец, приправы и жарьте три минуты.
- Поджарку в горячем виде выложите в фарш, поперчите, посолите и тщательно перемешайте.
- Форму с высокими бортиками смажьте маслом и выложите туда перцы.
- Залейте соус пассата и воду, добавьте две щепотки соли.
- Под крышкой или фольгой запекайте перцы при 220 градусах в течение 80 минут.
- Перцы откройте и пеките ещё 30 минут.
- Полейте перцы сметанным соусом и горячими подавайте к столу.
Фаршированные перцы по-сербски удивят Вас невероятным вкусом.
Готовьте на здоровье!
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