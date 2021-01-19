Турецкая хозяйка открыла секрет приготовления пышного омлета – пятиминутки. Омлет не опускается

Этот омлет я попробовала, когда отдыхала в Турции: в стандартный завтрак там всегда входил омлет. И вот это блюдо, было точно таким же, как в детстве – пышным, сочным, нежным и не превращалось на тарелке в нечто резиновое. А внутри такого омлета, еще и кусочки овощей.

Хозяйка отеля, где мы отдыхали, рассказала о своем рецепте и теперь я всегда так делаю. Она также раскрыла мне и свои секреты:

жарим омлет только в сковороде с толстым дном и стенками – они равномерно разогреваются и долго держат одну температуру, благодаря которой, омлет и получается таким пышным и равномерно готовым;

при соединении молока и яиц, всегда важно соотношение – 1 к 1;

разные наполнители (овощи и грибы, ветчина и т.д) всегда составляют половину омлета, не больше;

готовим под крышкой и не открываем ее, пока омлет не будет готов. Если уберете крышку, получится перепад температуры, из-за которой и осядет блюдо;

соль и перец вводим в момент взбивания яиц;

муку не добавляем – она способствует оседанию массы и блюдо не будет пышным.

Очень вкусно получается омлет с творогом: взбиваем 2 яйца и смешиваем с 100 г творога, 60 г молока и растительным маслом (8 г). солим по вкусу.

Готовим такой омлет в мультиварке: ставим режим «Выпечка» на 7 минут и все, подаем к столу, полив сладкой сметаной или вареньем.