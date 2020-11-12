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Соус спайси для роллов: острый японский соус для доступных продуктов

Соус спайси для роллов делается из доступных продуктов. Этот соус отлично подходит для риса, для заправки салатов, для всего! Пикантно, ароматно и незабываемо!

Соус спайси для роллов: ингредиенты

Соус спайси для роллов

  1. 1 (одна) ч. ложка – соуса чили
  2. 100 (сто) гр – майонеза
  3. 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса
  4. 50 (пятьдесят) гр – икры мойвы
  5. 1 (одна) ч. ложка – кунжутного масла
  6. 2 (два) зубчика – чеснока

Соус спайси для роллов: рецепт

Соус спайси для роллов

  • Для соуса нам нужен очень густой майонез. Самой высокой жирности
  • В посуде смешайте майонез, и туда добавьте соус чили
  • Перемешайте все ингредиенты. Затем добавьте кунжутное масло, соевый соус. Перемешайте все до однородной массы
  • Чеснок измельчите и добавьте в соус. Перемешайте
  • И последнее, что мы положим, это будет икра мойвы. А если вы найдете икру летучей рыбы – тобико. Будет супер! Ведь классический рецепт идет именно с ней!
  • Еще раз все перемешайте. Соус должен получиться шелковистой и однородной консистенции. Нежного, светло – лососевого цвета

Соус спайси для роллов готов: Видео

На здоровье! Получилась настоящая вкуснятина!

Соус спайси для роллов

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