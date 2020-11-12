Соус спайси для роллов: острый японский соус для доступных продуктов

Соус спайси для роллов делается из доступных продуктов. Этот соус отлично подходит для риса, для заправки салатов, для всего! Пикантно, ароматно и незабываемо!
Соус спайси для роллов: ингредиенты
- 1 (одна) ч. ложка – соуса чили
- 100 (сто) гр – майонеза
- 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса
- 50 (пятьдесят) гр – икры мойвы
- 1 (одна) ч. ложка – кунжутного масла
- 2 (два) зубчика – чеснока
Соус спайси для роллов: рецепт
- Для соуса нам нужен очень густой майонез. Самой высокой жирности
- В посуде смешайте майонез, и туда добавьте соус чили
- Перемешайте все ингредиенты. Затем добавьте кунжутное масло, соевый соус. Перемешайте все до однородной массы
- Чеснок измельчите и добавьте в соус. Перемешайте
- И последнее, что мы положим, это будет икра мойвы. А если вы найдете икру летучей рыбы – тобико. Будет супер! Ведь классический рецепт идет именно с ней!
- Еще раз все перемешайте. Соус должен получиться шелковистой и однородной консистенции. Нежного, светло – лососевого цвета
Соус спайси для роллов готов: Видео
На здоровье! Получилась настоящая вкуснятина!
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