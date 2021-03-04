Не пирог, а сказка! Много начинки, теперь это мой фаворит

Пышный и ароматный яблочный пирог, в котором начинки больше. Чем теста. Вы можете делать такой пирог с грибами, картофелем, мясом и другими видами начинки по своему вкусу – универсальное тесто прекрасно подходит к любым продуктам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, молоко или просто минеральная вода, 200 мл;
- соль щепотка;
- сахар, 2 ст.л;
- дрожжи живые, 14 г или сухие, 7 г;
- масло растительное, 60 мл;
- мука, около 350 г.
Для начинки необходимо:
- яблоки, 1 кг;
- лимонный сок, 2 ст.л;
- сахар, 2 ст.л.
Процесс приготовления
В воде или кефире разводим сахар, соль и дрожжи.
Всыпаем большую часть просеянной муки и вливаем масло.
Выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой, и вымешиваем его, постепенно вводя остаток муки. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, накрываем его и ставим в теплое место на 1 час.
Яблоки очищаем от кожуры, мелко режем или трем на крупной терке.
Выкладываем в сковороду. Поливаем соком лимона, накрываем крышкой и тушим 5 минут, перемешивая.
Всыпаем сахар по своему вкусу и кладем кусочек сливочного масла, тушим еще 5 минут без крышки.
Тесто делим на 7 – 10 частей.
Каждую раскатываем в лепешку, укладываем начинку и защипываем края.
Форму смазываем растительным маслом и выкладываем пирожки по кругу в один пирог.
Смазываем взбитым желтком.
Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.
Вынимаем пирог из формы, накрываем полотенцем и оставляем остывать.
Подаем такую вкуснятину к чаю, обязательно готовим для гостей – они оценят ваше мастерство.
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