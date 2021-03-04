Не пирог, а сказка! Много начинки, теперь это мой фаворит

Пышный и ароматный яблочный пирог, в котором начинки больше. Чем теста. Вы можете делать такой пирог с грибами, картофелем, мясом и другими видами начинки по своему вкусу – универсальное тесто прекрасно подходит к любым продуктам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, молоко или просто минеральная вода, 200 мл;

соль щепотка;

сахар, 2 ст.л;

дрожжи живые, 14 г или сухие, 7 г;

масло растительное, 60 мл;

мука, около 350 г.

Для начинки необходимо:

яблоки, 1 кг;

лимонный сок, 2 ст.л;

сахар, 2 ст.л.

Процесс приготовления

В воде или кефире разводим сахар, соль и дрожжи.

Всыпаем большую часть просеянной муки и вливаем масло.

Выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой, и вымешиваем его, постепенно вводя остаток муки. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, накрываем его и ставим в теплое место на 1 час.

Яблоки очищаем от кожуры, мелко режем или трем на крупной терке.

Выкладываем в сковороду. Поливаем соком лимона, накрываем крышкой и тушим 5 минут, перемешивая.

Всыпаем сахар по своему вкусу и кладем кусочек сливочного масла, тушим еще 5 минут без крышки.

Тесто делим на 7 – 10 частей.

Каждую раскатываем в лепешку, укладываем начинку и защипываем края.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем пирожки по кругу в один пирог.

Смазываем взбитым желтком.

Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут.

Вынимаем пирог из формы, накрываем полотенцем и оставляем остывать.

Подаем такую вкуснятину к чаю, обязательно готовим для гостей – они оценят ваше мастерство.