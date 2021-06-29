Кабачки с куриной грудкой. Вкусное, сытное и полезное блюдо для всей семьи

Кабачки с куриной грудкой — очень полезное блюдо, которое понравится всем Вашим близким и друзьям.
Кабачки с куриной грудкой: ингредиенты
- Куриное филе — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
- Целые кабачки — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Сыр — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Помидоры — 110 гр. (сто десять грамм)
- Соль — две щепотки
- Укроп — один пучок
Рецепт приготовления:
- Кабачки можно не очищать, если оно молодые. Разделите кабачки на две половины в виде лодочки, сердцевину выньте.
- Застелите форму для выпекания фольгой или чем-либо другим, смажьте маслом и выложите кабачки на поверхность.
- Филе курицы измельчите, можете превратить в фарш, но лучше всего мелко порубите. Зелень укропа мелко нарежьте и добавьте к фаршу, туда же введите яйца, посолите, поперчите, приправьте специями и измельчённым чесноком.
- Всё хорошенько перемешайте и начините половинки кабачков.
- Помидоры порубите и разложите поверх курицы.
- Сверху выложите натёртый на тёрке сыр и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
- Можете подавать готовые лодочки как в горячем, так и в холодном виде.
Кабачки с куриной грудкой — нежное и диетическое блюдо.
Готовьте на здоровье!
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