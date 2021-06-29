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Кабачки с куриной грудкой. Вкусное, сытное и полезное блюдо для всей семьи

Кабачки с куриной грудкой — очень полезное блюдо, которое понравится всем Вашим близким и друзьям.

Кабачки с куриной грудкой: ингредиенты

Кабачки с куриной грудкой

  1. Куриное филе — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
  2. Целые кабачки — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  3. Сыр — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  4. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  6. Помидоры — 110 гр. (сто десять грамм)
  7. Соль — две щепотки
  8. Укроп — один пучок

Рецепт приготовления:

  • Кабачки можно не очищать, если оно молодые. Разделите кабачки на две половины в виде лодочки, сердцевину выньте.
  • Застелите форму для выпекания фольгой или чем-либо другим, смажьте маслом и выложите кабачки на поверхность.
  • Филе курицы измельчите, можете превратить в фарш, но лучше всего мелко порубите. Зелень укропа мелко нарежьте и добавьте к фаршу, туда же введите яйца, посолите, поперчите, приправьте специями и измельчённым чесноком.
  • Всё хорошенько перемешайте и начините половинки кабачков.
  • Помидоры порубите и разложите поверх курицы.
  • Сверху выложите натёртый на тёрке сыр и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
  • Можете подавать готовые лодочки как в горячем, так и в холодном виде.

Кабачки с куриной грудкой — нежное и диетическое блюдо.

Кабачки с куриной грудкой. Вкусное, сытное и полезное блюдо для всей семьи 2

Готовьте на здоровье!

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