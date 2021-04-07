Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Сегодня поделюсь рецептом салата, его можно приготовить как на Пасху, так на другой праздник или семейное торжество, он бюджетный и необычайно вкусный. Салат из самых простых продуктов, можно его готовить как к праздничному столу , так и приготовить просто на ужин! Поверьте, все будут просить этот рецепт. Очень рекомендую приготовить.

Начнём с того, что мясо помоем и удалим у него все лишнее, нарежем на кусочки

Посолим

Добавим сладкую паприку

6 столовых ложек соевого соуса

Все хорошо перемешаем

Мясо накроем пищевой пленкой и оставим на 2-3 часа, а лучше на ночь

На горячую сковородку наливаем растительное масло

Жарим 5-7 минут до готовности

Промоем фасоль, я бегу готовую консервированную. Лучше взять красную, на вкус может не сильно повлияет, но на вид будет аппетитнее… Оставляем на некоторое время что бы стекла вся вода.

И еще, когда мясо хорошо поджарится, то накрываем крышкой и держим еще 10 минут, на маленьком огне, пусть немного потушится… Можно больше, может и совсем не делать так, все зависит от мяса, смотрите по обстановке. Мясо должно быть мягким.

Идём дальше… Огурец нарежем вот такой соломкой

Мясо выкладываем на полотенце, что бы убрать лишний жир, и даем остыть.

Нарезаем на небольшие кусочки или полосочки, смотрите по своему вкусу.

В глубокую миску складываем огурцы, мясо и фасоль.

Еще для этого салата нам понадобится морковь по-корейски, измельчим ножом, иначе это будет трудно кушать…

Отправим в миску

Заправим сметаной или майонезом

Перемешаем и подаем на стол

Вот так просто и быстро можно приготовить отличный праздничный салат. Как вам такой рецепт? Приятного аппетита!

рецепт

Мясо 350 г

Морковь по-корейски 250 г

Огурец 1 шт.

Фасоль консервированная 430 г (1 б.)

Соевый соус 6 ст.л.

Паприка 2 ч.л.

Соль, майонез или сметана

Давайте жить вкусно!