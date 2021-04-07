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Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение

Сегодня поделюсь рецептом салата, его можно приготовить как на Пасху, так на другой праздник или семейное торжество, он бюджетный и необычайно вкусный. Салат из самых простых продуктов, можно его готовить как к праздничному столу , так и приготовить просто на ужин!  Поверьте, все будут просить этот рецепт. Очень рекомендую приготовить.

Начнём с того, что мясо помоем и удалим у него все лишнее, нарежем на кусочки

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Посолим

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Добавим сладкую паприку

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

6 столовых ложек соевого соуса

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Все хорошо перемешаем

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Мясо накроем пищевой пленкой и оставим на 2-3 часа, а лучше на ночь

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

На горячую сковородку наливаем растительное масло

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Жарим 5-7 минут до готовности

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Промоем фасоль, я бегу готовую консервированную. Лучше взять красную, на вкус может не сильно повлияет, но на вид будет аппетитнее… Оставляем на некоторое время что бы стекла вся вода.

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

И еще, когда мясо хорошо поджарится, то накрываем крышкой и держим еще 10 минут, на маленьком огне, пусть немного потушится… Можно больше, может и совсем не делать так, все зависит от мяса, смотрите по обстановке. Мясо должно быть мягким.

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Идём дальше… Огурец нарежем вот такой соломкой

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Мясо выкладываем на полотенце, что бы убрать лишний жир, и даем остыть.

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Нарезаем на небольшие кусочки или полосочки, смотрите по своему вкусу.

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

В глубокую миску складываем огурцы, мясо и фасоль.

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Еще для этого салата нам понадобится морковь по-корейски, измельчим ножом, иначе это будет трудно кушать…

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Отправим в миску

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Заправим сметаной или майонезом

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Перемешаем и подаем на стол

Новый салат из четырёх ингредиентов, который ешь и не можешь остановиться. Настоящее объедение.

Вот так просто и быстро можно приготовить отличный праздничный салат. Как вам такой рецепт? Приятного аппетита!

рецепт

  • Мясо 350 г
  • Морковь по-корейски 250 г
  • Огурец 1 шт.
  • Фасоль консервированная 430 г (1 б.)
  • Соевый соус 6 ст.л.
  • Паприка 2 ч.л.
  • Соль, майонез или сметана

Давайте жить вкусно!

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