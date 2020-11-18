Попробовала эту закуску на празднике у подруги! Сколько не поставите, все съедят подчистую

Попробовала эту закуску на празднике у подруги. Не поверите, но ее смели первой. Очень вкусное блюдо из цукини, сыра, зелени, томата и оригинального соуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

цукини, 2 шт;

сыр пармезан тертый, 50 г;

яйцо, 1 шт;

чеснок, 1 зубчик;

мука, 2 ст.л;

панировочные сухари, 5 ст.л;

чеснок сухой и перец, паприка по 0.5 ч.л;

майонез, 150 г;

помидоры, 5 шт;

базилик свежий.

Процесс приготовления

Очищаем цукини от кожуры при помощи овощечистки и режем кружочками по 1 см толщиной.

Сыр натираем на мелкой терке и смешиваем с мукой и панировочными сухарями, солью и специями. Приправ вы можете добавить и больше по своему вкусу.

Взбиваем венчиком яйцо.

Разогреваем небольшое количество растительного масла в сковороде.

Обмакиваем кружочки цукини в яйце, потом обваливаем в смеси сухарей, сыра и муки.

Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавить цукини от излишком масла.

Для соуса смешиваем чеснок с майонезом, специями и мелко резаным базиликом. Зелень можно добавить и другую по вкусу.

На большое блюдо выкладываем кружочки цукини, смазываем соусом, сверху кладем кружочки помидор и посыпаем тертым сыром и зеленью.